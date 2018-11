Werder verpatzt Test

Niederlage zum Abschluss des Trainingslagers im Zillertal: Werder verliert das Testspiel am Freitagabend gegen den Zweitligisten 1. FC Köln mit 0:1.

Florian Kohfeldt hatte es geahnt. Seine Spieler seien müde nach den anstrengenden Tagen im Zillertal, hatte Werders Trainer vor dem Testspiel gegen den 1. FC Köln gesagt, was natürlich nicht heißen sollte, dass sie nicht noch mal an ihre Grenze gehen sollten. Jeder müsse Vollgas geben, hatte Kohfeldt gefordert, aber es fehlte halt doch die nötige Kraft dazu. Immer wieder waren die Bremer einen Schritt zu spät, und so kassierten sie zum Abschluss des Trainingslagers in Zell am Ziller eine 0:1-Niederlage gegen den Zweitligisten. Simon Terodde erzielte das einzige Tor am Freitagabend (68. Minute).

"Die Niederlage bringt mich nicht um den Schlaf", sagte Kohfeldt hinterher. Einige Phasen im Spiel seien in Ordnung gewesen, andere deutlich ausbaufähig. "Keine Phase war katastrophal, aber es gab auch keine Phase, mit der ich ganz zufrieden gewesen bin", sagte der 35-Jährige.

Zu den besseren Phasen, um im Vokabular des Trainers zu bleiben, zählten vor allem die ersten zehn Minuten, in denen die Bremer deutlich besser ins Spiel fanden als der Gegner aus Köln. Martin Harnik etwa kam bereits in der dritten Minute zu einer richtig guten Torchance, Werders bester im gesamten Spiel, wie sich herausstellen sollte. Nach einem perfekten Zuspiel von Max Kruse in den Lauf von Harnik tauchte der Neuzugang von Hannover 96 frei vor Timo Horn auf, scheiterte aber am Kölner Schlussmann. Kohfeldt dürfte vor allem diese Szene im Sinn gehabt haben, als er später meinte: "Die Torabschlüsse können wir vielleicht verbessern."

Das galt allerdings auch für die Kölner, die nach einer Viertelstunde die Initiative übernahmen und zu zahlreichen guten Möglichkeiten kamen. Doch mal rauschten Jhon Cordoba und Jonas Hector im Strafraum am Ball vorbei (16./17.), mal schob Cordoba neben das Tor (20.), und mal parierte Werders Torhüter Jiri Pavlenka glänzend, unter anderem gegen Guirassy (44.). "Das 0:0 zur Halbzeit war ein bisschen glücklich", gab Kohfeldt zu.

In der Halbzeitpause wechselte der Trainer dann ordentlich durch, brachte unter anderem Nachwuchskeeper Luca Plogmann für Pavlenka und stellte auch die Abwehrreihe um: Aus dem Abwehrtrio Theodor Gebre Selassie, Niklas Moisander und Philipp Bargfrede, der eine Art Libero spielte, wurde das Abwehrtrio Fridolin Wagner, Sebastian Langkamp und Marco Friedl. Bargfrede rückte ins defensive Mittelfeld vor, und auch Florian Kainz, der in der ersten Hälfte auf der für ihn ungewohnten rechten Seite fremdelte, durfte nun wieder links ran. "Ich habe den einen oder anderen eine ungewohnte Position spielen lassen, um ihm mal die Erfahrung zu geben, wie sich das anfühlt", erklärte Kohfeldt, der zudem improvisieren musste, um die Belastung für die Spieler vor dem Testturnier in Essen am Sonnabend (16 Uhr) zu dosieren.

Dem Spielfluss taten die vielen Umstellungen nicht gut, das Spiel plätscherte zunächst vor sich hin wie der einsetzende Regen. Umso überraschender fiel das 0:1. Nach einem weiten Abschlag von Horn und einer Kopfballverlängerung von Guirassy zögerte Plogmann einen Moment zu lang mit dem Herauslaufen, sodass Terodde an den Ball kam und über den Bremer Schlussmann hinweglupfte.