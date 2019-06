Werder verliert seinen Kaderplaner!

Das ist ein Verlust: Nach Mein-Werder-Informationen wechselt Bremens Chefscout Tim Steidten schon in diesem Sommer zu Bayer Leverkusen. Den Deal fädelte der Ex-Bremer Simon Rolfes ein.

Überraschender Wechsel: Werder Bremen verliert nach Informationen von Mein Werder seinen langjährigen Kader-Planer und Chefscout Tim Steidten. Der 40-Jährige wurde von Bayer Leverkusen abgeworben und wird schon ab diesem Sommer für die Rheinländer arbeiten. Demnach hat Bayer dem Bremer Scouting-Spezialisten ein so lukratives Angebot unterbreitet, dass Werder nicht mehr mithalten konnte. In Bremen leistete Steidten als rechte Hand von Sportchef Frank Baumann wertvolle Arbeit, er bahnte viele Vertragsgespräche mit potenziellen Neuzugängen an und bereitete zahlreiche Transfers vor. Von diesem Netzwerk und diesem Wissen will nun Leverkusen profitieren, wo nach dem Weggang von Sportdirektor Jonas Boldt zum HSV dieser Bereich gerade umstrukturiert wird. Die Kontakte zu Bayer waren für Steidten ein kurzer Dienstweg, seit Simon Rolfes im Dezember am Rhein neuer Sportdirektor wurde. Beide kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Zeiten in Werders U 23. Für Werder ist Steidten schon nicht mehr aktiv. Die bereits vorbereiteten Transferangelegenheiten wickelt der Verein ohne ihn ab.