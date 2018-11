Werder unterliegt Wolfsburg bei Wolter-Rückkehr

Die Werder-Frauen haben eine Überraschung in der Bundesliga verpasst. Die Bremerinnen verloren zu Hause gegen den Spitzenreiter VfL Wolfsburg mit 0:3 (0:2).

Werders Fußballerinnen haben in der Bundesliga die dritte Pleite in Folge kassiert. Das Team von Trainerin Carmen Roth blieb beim 0:3 (0:2) gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter VfL Wolfsburg ebenfalls zum dritten Mal nacheinander ohne eigenen Treffer. Zuletzt hatten die Bremerinnen gegen Bayer Leverkusen (0:1) und den MSV Duisburg (0:3) verloren.

Gegen Wolfsburg bewahrte Lena Pauels die Grün-Weißen in der Anfangsphase vor einem Rückstand: Einen Schuss von Zsanett Jakabfi lenkte die Werder-Torhüterin an den Pfosten (7. Minute). Nur drei Minuten später gingen die Wolfsburgerinnen dann aber doch in Führung. Nach einer Freistoßvariante vollendete Jakabfi ins kurze Eck. Mitte der ersten Halbzeit legten die spielbestimmenden VfL-Frauen nach: Hansen nahm eine Flanke volley und traf zum 2:0 für die Gäste.

Wolters Debüt

Kurz vor der Pause bot sich die größte Chance für Werder zum Anschlusstreffer. Stephanie Goddard bediente Katharina Schiechtl, die frei vor Nationaltorhüterin Almuth Schult auftauchte – doch ihr Schuss klatschte an den Pfosten (41.). Quasi im Gegenzug jagte Sara Björk Gunnarsdóttir den Ball an die Latte des Bremer Tores.

Emotional wurde es in der 61. Minute, als die ehemalige Bremerin Pia Wolter beim VfL Wolfsburg ins Spiel kam. Für Wolter, im Sommer von Werder zum aktuellen Meister und Pokalsieger gewechselt, war die Rückkehr auf Platz 11 zugleich ihr erster Bundesliga-Einsatz für den VfL. In der Schlussphase verhinderten Pauels und der Pfosten zunächst eine höhere Niederlage, ehe Minde zum 0:3-Endstand traf.

Weiter geht es für Werders Frauen am kommenden Sonntag (11 Uhr) mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Werders Startelf gegen Wolfsburg: