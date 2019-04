Werder trifft im Halbfinale auf Bayern

Werder Bremen muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern antreten, das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend.

Für Werder gilt: Noch ein Sieg bis Berlin! Auf dem Weg zum DFB-Pokal-Endspiel am 25. Mai in der Hauptstadt wartet aber noch ein ganz schwerer Brocken auf das Team von Trainer Florian Kohfeldt. Losfee und Nationalspielerin Lena Goeßling zog für die Bremer am Sonntagabend im Dortmunder Fußballmuseum den Rekordmeister FC Bayern als Gegner in der Vorschlussrunde. Das Spiel wird im Weserstadion ausgetragen.

Das zweite Halbfinale bestreiten Hamburg und Leipzig. Ausgetragen werden die Partien am 23. und 24. April, beide werden von der ARD übertragen und damit im Free-TV zu sehen sein.

Die Pokalbilanz gegen die Bayern macht aus Bremer Sicht wenig Mut. Achtmal gab es das Nord-Süd-Duell bisher im DFB-Pokal. Nur einmal siegte Werder - im Pokalfinale 1999 mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Die anderen sieben Vergleiche entschieden die Münchener für sich. Demgegenüber steht Werders schier unglaubliche Heimbilanz im DFB-Pokal. Im April 1988 verloren die Bremer zum bislang letzten Mal eine Heimpartie im Pokal. Seitdem gab es in diesem Wettbewerb 37 Siege am Stück im Weserstadion.

Werders Weg ins Halbfinale

Runde 1: Wormatia Worms - Werder 1:6

Runde 2: SC Weiche Flensburg - Werder 1:5

Achtelfinale: Dortmund - Werder 5:7 n.E.

Viertelfinale: Schalke - Werder 0:2