Werder trifft auf Schalke

Auf Werder wartet im Viertelfinale des DFB-Pokals eine schwierige Aufgabe: Die Bremer gastieren in der Runde der letzten Acht beim FC Schalke 04.

Fabian Böhm hat Werder ein schwieriges Los beschert. Der Handballnationalspieler zog am Sonntagabend in der ARD-„Sportschau“ den FC Schalke 04 als Gegner im Viertelfinale des DFB-Pokals. Werder muss dabei auswärts ran. Die Partie findet entweder am 2. oder 3. April statt – die exakte Terminierung steht noch aus.

„Ein Auswärtsspiel war nicht unser Wunsch. Auf Schalke wird es sehr schwierig, aber es ist nicht unmöglich“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt über den kommenden Pokalgegner.

Der Großteil der Mein-Werder-User (58 Prozent) hätte sich im Viertelfinale indes ein Nordderby gegen den Hamburger SV gewünscht.

Das Ergebnis unserer Umfrage:

Die Viertelfinalpartien im Überblick:

FC Schalke 04 – Werder Bremen

Bayern München – 1. FC Heidenheim

SC Paderborn – Hamburger SV

FC Augsburg – RB Leipzig

Wie viel Geld Werder durch den DFB-Pokal verdienen kann, lest ihr hier (Plus-Artikel).