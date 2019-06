Blitzturnier in Lohne am 20. Juli

© nordphoto







0

0

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison nimmt Werder an einem Blitzturnier in Lohne teil. Das gaben die Bremer am Mittwoch bekannt. Die Grün-Weißen treffen dort auf den 1. FC Köln und den VfL Osnabrück.