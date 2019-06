Werder trifft auf Delmenhorst!

Auch in ihren Urlaubsorten schauten die Werder-Profis am Samstag mit einem Auge nach Deutschland - zur Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal. Werders Gegner wurde von Ex-Nationalspielerin Nia Künzer gezogen.

Vergangene Saison begann Werders Pokal-Spektakel in der ersten Runde in Worms - und endete erst im Halbfinale so emotional wie tragisch gegen den FC Bayern.

In der neuen Saison geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Florian Kohfeldt in der ersten Pokalrunde zum Derby zum Oberligisten SV Atlas Delmenhorst! Das ergab die Auslosung in der ARD-Sportschau am Samstag. Gespielt wird in der ersten Runde vom 9. bis zum 12. August, der genaue Termin wird noch festgelegt. Das Finale wird am 23. Mai 2020 in Berlin ausgetragen.