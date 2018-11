Werder torpediert seinen guten Plan

Werder verliert auch das dritte Bundesligaspiel in Folge, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise als in den beiden Partien davor. Coach Florian Kohfeldt hatte seiner Mannschaft ein ordentliches Rüstzeug an die Hand gegeben und war inhaltlich gut auf den Gegner vorbereitet. Aber mal wieder war Werder in den wenigen entscheidenden Momenten der Partie nicht auf der Höhe, leistete sich zu viele eigene Fehler und musste eingestehen, dass Gladbach auf der einen oder anderen Position individuell besser besetzt ist.

