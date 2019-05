Werder testet gleich doppelt an einem Tag

Die ersten beiden Testspielgegner von Werder in diesem Sommer stehen fest: So steigt am 7. Juli während des Trainingslagers in Österreich ein Turnier, Gegner sind der Karlsruher SC und die WSG Wattens.

Eine offizielle Bestätigung von Bremer Seiten gibt es noch nicht, allerdings hat der Karlsruher SC das kleine Turnier auf seiner Internetseite bereits angekündigt. Der Traditionsklub, der jüngst den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat, bereitet sich ebenso wie Werder in Österreich auf die neue Saison vor. Den direkten Vergleich der beiden Mannschaften soll es am 7. Juli in der Alpenrepublik geben, in der sich die Elf von Trainer Florian Kohfeldt ab dem 4. Juli aufhält.

Zweiter Gegner ist die WSG Wattens, die in diesen Tagen noch um den Aufstieg in die erste österreichische Liga kämpft. Sollte dieser Erfolg gelingen, steht eine nicht unbedeutende Veränderung an. Der Verein wird dann nämlich umbenannt, aus der WSG Wattens soll dann die WSG Swarovski Tirol werden. Der Klub will so mit einer überregionalen Marke neue Sponsoren gewinnen.