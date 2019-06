Werder hat am Mittwoch ein weiteres Testspiel bekannt gegeben. Während des Grassau-Trainingslagers geht es gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar.

Der Vorbereitungsplan für die Werder-Profis nimmt weiter Formen an. Wie der Verein am Mittwochmittag mitteilte, absolvieren die Bremer am Sonntag, 28. Juli, ein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar. Die Partie beginnt um 11 Uhr und ist Teil des Trainingslagers in Grassau. Austragungsort ist der Sportplatz des ASV Grassau.

Eibar beendete die vergangenen Saison in Spaniens Eliteliga auf Rang zwölf. Das Trainingslager am Chiemsee dauert vom 26. Juli bis 3. August.