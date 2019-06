Werder testet gegen Darmstadt

Das klingt nach einem guten Abschluss des alljährlichen Zillertal-Trainingslagers: Am 13. Juli trägt Werder ein Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 aus.

Vom 4. bis zum 14. Juli zieht es die Werder-Profis auch in diesem Jahr wieder ins Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller. Und zur Vorbereitung auf die kommende Saison gehören auch diesmal wieder einige Testspiele: Nachdem für den 7. Juli bereits ein Doppel-Test gegen die WSG Wattens und den Karlsruher SC angesetzt worden war, teilte der Verein nun mit, dass mit dem SV Darmstadt 98 der dritte Sparringspartner feststeht. Stattfinden soll die Partie gegen den Zweitligisten am 13. Juli, also zum Ende des Trainingslagers. Anstoß ist um 12.30 Uhr, gespielt werden dreimal 30 Minuten.