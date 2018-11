Werder testet am 29. Juli in Groningen

Der SVW reist im Zuge der Sommervorbereitung Ende Juli für ein Testspiel in die Niederlande. Dort trifft die Elf von Florian Kohfeldt auf den FC Groningen.

Am Sonntag, 29. Juli, spielt Werder ab 14.30 Uhr beim FC Groningen. Das Testspiel findet im Noordlease Stadion in Groningen statt. Das gab der SVW auf seiner Website bekannt.

Damit haben die Bremer innerhalb von vier Tagen drei Spiele auf dem Programm. Am 27. Juli spielt Werder in Bielefeld bei der Arminia. Einen Tag später folgt der Test in Groningen. Am Montag, 30. Juli, reist das Team von Florian Kohfeldt nach Lohne. Dort tritt es gegen die VVV-Venlo an.

Informationen zum Ticketkauf soll es in Kürze auf "werder.de" geben, heißt es außerdem.