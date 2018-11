Werder stürzt auf Beliebtheitsskala ab

Alljährlich wertet die Technische Universität (TU) Braunschweig in ihrer Fußballstudie die Beliebtheit der deutschen Vereine aus. Werder hat dabei einen Rückschlag erlitten.

Die Studie teilt sich in mehrere Bereiche auf. So geht es einerseits um die Sympathie der Klubs im Allgemeinen, aber auch um das Vereinsmarkenranking. Für Werder ging es in beiden Fällen ein paar Plätze nach hinten.

Noch im Vorjahr hatten die Bremer Rang zwei in der Markentabelle erobert, nun verschlechterten sie sich laut Studie gleich um 7,40 Punkte. "Sie mussten in diesem Jahr große Einbußen in Bezug auf die Bekanntheit und die Einstellung hinnehmen und landeten mit einem Markenindex von 47,36 Punkten nur noch auf Platz elf – dem gleichen (Tabellen-)Platz, auf dem Werder auch die Spielsaison 2017/18 in der Bundesliga beendete", heißt es in dem Dokument. "Dabei machten die ,Grün-Weißen' es sportlich in der letzten Saison spannend, da sie sich lange Zeit im unteren Drittel der Bundesligatabelle befanden, dies könnte auch eine Erklärung für die vergleichsweise negativen Bewertungen des Vereins in den Rubriken ,sehr guter' (46,24 Punkte, Platz 22) und ,sehr attraktiver' (46,02 Punkte, Platz 18) Verein sein."

In der Sympathiewertung landete der Verein von der Weser sogar nur auf Platz 17. Angeführt wird die Statistik vom SC Freiburg, während Branchenprimus FC Bayern München als der unsympathischste aller Klubs gilt.

Die komplette Studie zum Nachlesen gibt es hier.