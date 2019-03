Werder stürmt auf Platz sechs!

Trainer Florian Kohfeldt hatte einen Heimsieg gegen Mainz gefordert und seine Spieler erfüllten die Pflicht. Mit 3:1 gewann Werder und darf nun vom Europapokal träumen.

Hat Werder ein neues Traumduo? Es sieht momentan alles danach aus. Was da in der dritten Minute des Heimspiels gegen Mainz passierte, war zweifellos blindes Verständnis. Milot Rashica sprintete los, Max Kruse passte perfekt in die Tiefe - und schon stand es 1:0 für die Bremer. Damit war der Grundstein für den Heimsieg gelegt. Später revanchierte sich Rashica, indem er Kruse ein Tor auflegte. Am Ende gewann Werder mit 3:1 gegen die kriselnden Mainzer und erfüllte im Kampf um die europäischen Plätze seine Pflicht.

Von Anfang an lief am Sonnabend im Weserstadion alles im Sinne der Bremer, die etwas überraschend mit Milos Veljkovic in der Abwehr und Martin Harnik im Sturm begannen. Die Mainzer strotzten ohnehin nicht vor Selbstvertrauen nach einer 0:6-Klatsche bei den Bayern und sechs Niederlagen in der vorherigen sieben Partien. Dann dauerte es nicht einmal drei Minuten, bis Rashica den Gästetorwart Florian Müller umkurvte und den Mainzern einen weiteren Dämpfer verpasste. Ein perfekter Start für die Bremer und für den Kosovaren, der im Abschluss inzwischen enorm kaltschnäuzig agiert. Es ist die Rückrunde des Milot Rashica, der seit der Winterpause bereits sieben Liga-Treffer erzielte.

Kein Elfmeter für Mainz

Und es ist die Rückrunde des Max Kruse. Der Werder-Kapitän war überall zu finden und was er mit dem Ball machte, hatte immer Sinn und Verstand. Auch Kruse konnte aber nicht verhindern, dass Werder es nach der frühen Führung etwas zu ruhig angehen ließ. Jean-Philippe Mateta lupfte einmal vorbei (7.) und scheiterte einmal an Werder-Torwart Jiri Pavlenka (25.). Mächtig Glück hatten die Bremer zudem gehabt, als Niklas Moisander zuvor gegen Robin Quaison im eigenen Strafraum einen Tick zu spät kam und den Mainzer am Fuß berührte (11.). Schiedsrichter Marco Fritz hielt danach Rücksprache mit dem Video-Assistenten, gab den eigentlich fälligen Strafstoß aber nicht.

In der 29. Minute musste Abwehrchef Moisander dann verletzt gegen Sebastian Langkamp ausgewechselt werden. Der neue Verteidiger bekam erst einmal wenig zu tun, denn Werder verlagerte das Geschehen jetzt wieder weiter nach vorne. Der Mainzer Kapitän Stefan Bell rettete in höchster Not gegen den etwas unglücklich agierenden Martin Harnik (33.), dann zeigte Kruse einmal mehr seine Extraklasse. Nach einem öffnenden Pass von Maximilian Eggestein, der in Abwesenheit von Philipp Bargfrede und Nuri Sahin auf der Sechser-Position spielte, flankte Ludwig Augustinsson in die Mitte. Moussa Niakhaté klärte in die Mitte, wo Kruse mit einem satten Volleyschuss das 2:0 markierte (36.).

Kruse und die Torbeteiligungen

Werder ging also mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause, und alles sah nach einem souveränen Heimsieg aus. Die Mainzer wollten da allerdings nicht mitspielen. Alexandru Maxim kam für den Ex-Bremer Levin Öztunali, und die Gäste erhöhten sofort den Druck. Werder stand zunächst hinten drin, wirkte passiv und war nicht wach genug. In der 52. Minute konnte Jean-Paul Boetius flanken, Quaison war vor Langkamp am Ball, und es stand plötzlich 1:2. Die Partie hätte in dieser Phase kippen können, aber Werder hat eben dieses neue Traumduo - Max und Milot. Nachdem Maximilian Eggestein den Angriff sehenswert eingeleitet hatte, tanzte Rashica seinen Gegenspieler Bell aus und legte für Kruse auf, der den Ball nur noch zum 3:1 einzuschieben brauchte (63.). In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen war der Kapitän somit an zehn Toren beteiligt - ein bemerkenswerter Wert.

Direkt nach Kruses zweitem Treffer des Tages stimmte die Ostkurve „Europapokal“-Gesänge an. Unberechtigt war diese Euphorie wahrlich nicht. Werder brachte den 3:1-Vorsprung nämlich sicher über die Zeit und liegt nun auf Rang sechs, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Ganz nebenbei stellten die Bremer am Sonnabend außerdem noch einen neuen Vereinsrekord auf, denn sie haben nun in 28 Bundesliga-Spielen in Folge getroffen. Das gab es noch nie. Die Vorzeichen sind also ausgesprochen günstig für Werder vor dem wichtigen Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke am Mittwoch und dem darauf folgenden Auswärtsspiel in Mönchengladbach.