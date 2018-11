Werder stellt Weichen für die Zukunft

Das Handball-Damenteam, das aktuell in der 2. Bundesliga noch um den Klassenerhalt kämpft, verlängert mit drei Stammkräften und präsentiert vier Nachwuchstalente.

Die Handballabteilung des SV Werder Bremen hat personell wichtige Weichen für die Zukunft im Damenbereich gestellt – und die betreffen nicht nur, aber auch das Frauenteam um Trainer Florian Marotzke, das aktuell in der 2. Bundesliga noch um den Klassenerhalt kämpft. Der Verein setzt dabei weiter auf Kontinuität im Kader und gab nun drei weitere Vertragsverlängerungen bekannt.

Torhüterin Alexandra Meyer, bereits seit 2015 ein Rückhalt im Dress der Grün-Weißen, hat sich ebenso wie Rechtsaußen Lena Janssens und das erst 16-jährige Nachwuchstalent Jordis Mertens (Linksaußen) für zwei weitere Jahre an den SVW gebunden. „Ich freue mich, dass wir mit diesen Vertragsverlängerungen einen weiteren wichtigen Schritt in der Kaderplanung machen konnten“, sagt Patrice Giron, Koordinator Leistungssport und Vorstandsmitglied beim SV Werder. „Ich denke“, so Giron weiter, „dass wir uns durch diese Kontinuität im Team im nächsten Jahr weiter verbessern werden.“

Der Spielerkader für die nächste Saison umfasst damit bereits elf Akteurinnen. Zu Monatsbeginn hatte sich Werder mit Torjägerin Merle Heidergott schon auf eine Vertragsverlängerung um gleich drei Jahre bis 2021 verständigt. Zudem verlängerten Mannschaftsführerin Birthe Barger, Abwehrchefin Nele Osterthun und die zurzeit am Kreuzband verletzte Rückraumakteurin Lotta Heinrich jeweils um eine Spielzeit bis 2019.

Neben der bereits als externen Neuzugang vermeldeten Katharina Meier vom Buxtehuder SV sind überdies auch noch Isabelle Dölle, Jana Schaffrick und Lena Thomas für die kommende Spielzeit an Werder gebunden. In den nächsten ein, zwei Wochen sollen nun noch weitere Personalien bekannt gegeben werden, kündigte Werders Handball-Chef Martin Lange an.

Werder will Top-Adresse für Nachwuchs werden

Damit aber nicht genug. Denn der SV Werder ist nach wie vor bestrebt, den im weiblichen Jugendbereich in den vergangenen Jahren verlorenen Boden weiter gutzumachen und sich als erste Adresse für Bremen und das Umland zu positionieren. Und der Klub verzeichnet auch hier erste Erfolge. Mit Torfrau Larissa Gärdes, Naomi Conze, Sarah Seidel (alle TSG Hatten-Sandkrug) sowie Marlin Pods (VfL Oldenburg) schließen sich jetzt gleich vier vielversprechende Nachwuchstalente dem SV Werder an. Sie sollen ihren Teil dazu beitragen, dass die A-Jugend zur kommenden Saison den Sprung in die Bundesliga schafft und dort dann auch eine gute Rolle spielt.

Torfrau Gärdes und Rückraumakteurin Conze, die sich nach einem Kreuzbandriss allerdings noch in der Aufbauphase befindet, gehören beide dem U 16-Nationalkader an. Zudem haben beide seit Beginn der laufenden Saison bereits bei Werders Zweitligateam mittrainiert, kennen also das Umfeld. Überdies steht Gärdes seit Rückrundenbeginn mit einem Zweitspielrecht bei Werders B-Mädchen zwischen den Pfosten. „Das Training mit der ersten Damenmannschaft hat mir schon sehr viel gebracht. Ich will hier den nächsten Schritt gehen und leistungsorientiert Handball spielen“, sagt Larissa Gärdes.

„Bei Werder wird viel Wert auf die Jugendarbeit gelegt, hier kann ich mich gut entwickeln“, sagt Naomi Conze. Auch Malin Pods, die in Habenhausen heimisch ist und nun nach zwei Jahren in Oldenburg zu ihrem Heimatverein zurückkehrt, sieht bei Werder gute Möglichkeiten, „viel zu lernen“. Auf diesen „Lernfaktor“ setzt auch Sarah Seidel, „bei Werder“, sagt die Aufbauspielerin, die in der kommenden Saison parallel auch für Hude in der Oberliga im Einsatz sein wird, „spielt man auf einem anderen, auf einem besseren Niveau“.

Genau das sei es auch, was Werder den Talenten in der Region bieten wolle, betont Martin Lange: „Wir wollen eine gute Anlaufstelle sein, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln, optimal gefördert zu werden und in den Leistungshandball reinzuschnuppern.“ Eine Weichenstellung für die Zukunft also und ebenso wichtig wie der Verbleib der eingangs erwähnten Stammkräfte im Zweitligateam.