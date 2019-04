Werder steht wieder für Träume

Auch wenn es das schwerste Los ist - die Vorfreude auf Werders Pokalspiel gegen Bayern ist riesig. Egal, wie das Halbfinale ausgeht - die Gefühle bleiben, kommentiert Mein-Werder-Chefreporter Jean-Julien Beer.

Bremen hisst die Werder-Fahnen. In den Gärten, in der Stadt, auf der Osterwiese. Überall geht es um dieses eine Spiel, es kribbelt vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwochabend gegen die Bayern. Ausverkauftes Stadion. Flutlicht-Atmosphäre. Besondere Gefühle.

Ja, es könnte eine dieser magischen Werder-Nächte werden. Nach Jahren der sportlichen Tristesse ist der große Fußball zurück in Bremen. Es riecht fast schon nach Europapokal. Das schönste Kompliment für die Arbeit von Trainer Florian Kohfeldt und sein Team ist dabei, dass so viele Fans Werder den Pokal-Coup gegen die Bayern zutrauen. Nicht nur in Bremen, sondern bundesweit. Die Anhänger, die Stadt und die ganze Region sollten dieses Spiel nun unbeschwert genießen, wie eine Belohnung nach einem anstrengenden und harten Weg.

Im Fußball gibt es keine Garantien, gegen Bayern ohnehin nicht. Aber es gibt Raum für Träume und für berechtigte Hoffnungen. Vielleicht gelingt der Einzug ins Finale - und was wäre dann erst los, wenn Werder die Münchner Rekordpokalsieger wirklich schlägt? Es kann aber auch passieren, dass der grün-weiße Pokaltraum am Mittwoch endet, nach einem intensiven Kampf. Doch egal, wie das Spiel ausgeht: Die Emotionen dieser Tage und dieses Kribbeln bleiben länger in Erinnerung als eine Nacht. Das neue Werder steht wieder für Vorfreude und Träume!