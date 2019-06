Werder startet mit Heimspiel gegen Düsseldorf

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan für die Saison 2019/2020 veröffentlicht: Werder empfängt zum Auftakt Fortuna Düsseldorf im heimischen Weserstadion.

Die 57. Bundesliga-Saison startet am Freitag, den 16. August mit dem Eröffnungsspiel, das mit dem FC Bayern der amtierende Deutsche Meister bestreitet. Der letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr (17. Spieltag) wird am Wochenende vom 20. bis 22. Dezember ausgespielt. Der Spielbetrieb in der Bundesliga wird dann am 17. Januar 2020 wieder aufgenommen. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 16. Mai 2020 terminiert.

1. Spieltag, 17./18.08.2019: SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, 23.-25.08.2019: TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen

3. Spieltag, 30.08.-01.09.2019: SV Werder Bremen - FC Augsburg

4. Spieltag, 13.-15.09.2019: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen

5. Spieltag, 20.-23.09.2019: SV Werder Bremen - RB Leipzig

6. Spieltag, 27.- 29.09.2019: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

7. Spieltag, 04.-06.10.2019: Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

8. Spieltag, 18.-20.10.2019: SV Werder Bremen - Hertha BSC

9. Spieltag, 25.-27.10.2019: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen

10. Spieltag, 01.-03.11.2019: SV Werder Bremen - SC Freiburg

11: Spieltag, 08.-10.11.2019: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

12. Spieltag, 22.-24.11.2019: SV Werder Bremen - FC Schalke 04

13. Spieltag, 29.11.-02.12.2019: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

14. Spieltag, 06.-08.12.2019: SV Werder Bremen - SC Paderborn 07

15. Spieltag, 13.-15.12.2019: FC Bayern München - SV Werder Bremen

16. Spieltag, 17./18.12.2019: SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05

17. Spieltag, 20.-22.12.2019: 1. FC Köln - SV Werder Bremen