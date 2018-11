Werder startet gegen Hannover

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2018/2019 festgelegt. Werder bekommt es zum Auftakt zuhause mit Hannover 96 zu tun.

Der Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison steht fest: Am Freitagmittag veröffentlichte die Deutsche Fußball-Liga die Reihenfolge, in der die 18 Erstligisten gegeneinander antreten werden. Den Auftakt macht aus Bremer Sicht ein Heimspiel: Am ersten Spieltag (24. bis 26. August) geht es gegen Hannover 96. Martin Harnik, frisch von den Hannoveranern zurück zu seinem Jugendverein Werder gewechselt, machte seiner Vorfreude gegenüber der Vereinshomepage bereits Luft: "Wahnsinn. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Dass wir direkt zum Auftakt gegen meine alten Kollegen spielen, steigert die Vorfreude noch einmal zusätzlich", erklärte der Angreifer.

Florian Kohfeldt mahnt zunächst noch zur Vorsicht: "Hannover ist kein einfacher Auftaktgegner", betont Werders Cheftrainer. Dennoch ist auch Kohfeldt mit der Ansetzung zufrieden – besonders, weil Werder im Weserstadion in die Saison starten kann: "Es ist schön, dass wir mit einem Heimspiel starten - gerade auch für unsere Fans. Ich freue mich darauf, wieder die Atmosphäre im Weserstadion genießen zu dürfen." Sportchef Frank Baumann pflichtet dem bei: "Nachdem wir zuletzt zweimal auswärts gestartet sind, freuen wir uns dieses Mal, das erste Spiel Zuhause vor unseren Fans zu haben. Und gerade Zuhause wollen wir an die erfolgreichen Spiele der vergangenen Saison anknüpfen."

Am 2. Spieltag geht es für Werder auswärts gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt weiter. Am dritten Spieltag folgt das nächste Heimspiel gegen Aufsteiger Nürnberg. Ein besonderes Spiel für Neuzugang Kevin Möhwald, der sich nach drei starken Jahren bei den Franken darauf freut, so früh auf seine ehemaligen Mitspieler zu treffen: "Das wird eine besondere Partie werden", ist sich der Mittelfeldmann sicher.

Am vierten Spieltag geht es nach Augsburg. Die ersten fünf Spieltage komplettiert das Heimspiel gegen Hertha BSC.

Die Werder-Spiele in der Übersicht:

1. Spieltag: SV Werder Bremen – Hannover 96

2. Spieltag: Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen

3. Spieltag: SV Werder Bremen – 1. FC Nürnberg

4. Spieltag: FC Augsburg – SV Werder Bremen

5. Spieltag: SV Werder Bremen – Hertha BSC

6. Spieltag: VfB Stuttgart – SV Werder Bremen

7. Spieltag: SV Werder Bremen – VfL Wolfsburg

8. Spieltag: FC Schalke 04 – SV Werder Bremen

9. Spieltag: SV Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen

10. Spieltag: FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

11. Spieltag: SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach

12. Spieltag: Freiburg – SV Werder Bremen

13. Spieltag: SV Werder Bremen – FC Bayern München

14. Spieltag: SV Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf

15. Spieltag: Dortmund – SV Werder Bremen

16. Spieltag: SV Werder Bremen – TSG Hoffenheim

17. Spieltag: RB Leipzig – SV Werder Bremen

Hier geht es zum vollständigen Spielplan bei "Bundesliga.com".