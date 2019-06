Werder spielt gegen Everton

Das Datum für Werders „Tag der Fans“ steht schon länger fest, nun wohl auch der Testspielgegner. Wie die „Bild“ berichtet, wird der FC Everton in Bremen zu Gast sein.

Im vergangenen Jahr war es der FC Villarreal, im Jahr davor der FC Valencia und der FC Chelsea war auch schon da (2014) - schon fast traditionell lädt Werder am „Tag der Fans“ einen namhaften Gegner zum Testspiel ins Weserstadion. Diesmal soll es der FC Everton sein, das schreibt zumindest die „Bild“, die sich dabei auf eigene Informationen beruft. Werders „Tag der Fans“ findet in diesem Jahr am 3. August statt, laut „Bild“ wird der Testkick gegen Everton um 15 Uhr angepfiffen.

Everton hat die vergangene Saison in der englischen Premier League als Achter beendet, die „Toffees“ haben Spielergrößen wie Theo Walcott, Jordan Pickford oder Morgan Schneiderlin in ihren Reihen. Trainiert wird das Team von Chefcoach Marco Silva. Für Werders Davy Klaassen wird es ein Wiedersehen mit seinen alten Teamkollegen. Der Niederländer spielte von 2017 bis 2018 bei Everton, bevor er im Sommer 2018 nach Bremen an die Weser wechselte.