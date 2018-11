Werder prüft kalte Pyrotechnik

Pyrotechnik ist heiß und gefährlich, ihr verbotener Einsatz kostet Werder jedes Jahr viel Geld. Nun will der Klub sogenannte kalte Pyrotechnik prüfen, wie sie auch in Theatern verwendet wird.

Dürfen Werders Fans in Zukunft legal in der Kurve zündeln? Fanvertreter und Werder-Mitarbeiter wollen demnächst nach Skandinavien reisen, um sich vor Ort ein Bild davon zu verschaffen, wie sogenannte kalte Pyrotechnik funktioniert. „Wir bemühen uns, in diesem Bereich neue Wege zu beschreiten“, sagt Werders Geschäftsführer und Präsident Hubertus Hess-Grunewald im Interview mit MEIN WERDER, „wir lassen gerade prüfen, ob das eine Chance sein könnte.“

Kalte Pyrotechnik, wie sie auch auf Theaterbühnen zum Einsatz kommt, wird seit einiger Zeit vor allem von den Fans des Kopenhagener Klubs Bröndby IF intensiv getestet und gilt als weniger gefährlich und gesundheitsgefährdend. „Pyro wird uns so oder so weiter begleiten“, sagt Hess-Grunewald mit Blick auf die nächste Saison, „und ich will mir später nicht vorwerfen lassen, nicht alle Möglichkeiten bei diesem Thema geprüft zu haben.“

Es war im letzten Saisonspiel, da qualmte es im Werder-Block mal wieder ordentlich. Werder-Ultras hatten im Mainzer Stadion Pyrotechnik gezündet, Werder hatte dafür - und für zwei weitere Vergehen - vom DFB eine Strafe in Höhe von 23.000 Euro aufgebrummt bekommen. Dazu hatte die Polizei von sechs verletzten Personen berichtet. „Wir sind gegen Pyrotechnik, weil sie gefährlich ist“, sagt Hess-Grunewald, der sich verstimmt über die Aktion in Mainz zeigte. „Wir bekommen immer wieder Rückmeldung aus dem Fanblock, dass der Rauch die Atemwege reizt, und dass es sehr unangenehm ist, in der Rauchwolke zu stehen. Das, was da eingeatmet wird, würde kein Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz dulden.“