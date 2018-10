Werder plant zwei Testspiele in Südafrika

Werder will während des Winter-Trainingslagers in Johannesburg zwei Testspiele bestreiten. Allerdings sei es nicht ganz einfach, einen Gegner zu finden, sagte Sportchef Frank Baumann.

Es ist ein ungewohntes Reiseziel für die Werder-Profis: In der Winterpause geht es erstmals für ein Trainingslager nach Südafrika. Vom 3. bis 12. Januar bereiten sich die Bremer in Johannesburg auf den zweiten Teil der Saison vor. Trainer Florian Kohfeldt kennt Südafrika bereits. „Ich war einmal im Urlaub dort“, erzählte er am Donnerstag. „Dass es keine Zeitverschiebung gibt, ist ein großer Vorteil. Und das Wetter ist stabil. Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl des Trainingslagers.“

Informationen holte sich Kohfeldt zudem bei einem Ex-Werderaner: Jannik Vestergaard. Der Verteidiger, der inzwischen für den FC Southampton spielt, absolvierte mit der TSG Hoffenheim bereits ein Trainingslager in Südafrika. „Er hat mir bestätigt, dass es aus Spielersicht kein Problem mit der Anpassung gibt“, berichtete Kohfeldt.

Neben den Einheiten bestreitet Werder in Südafrika voraussichtlich zwei Testspiele. „Wir werden wohl gegen einen Gegner aus Südafrika und einen internationalen Gegner spielen. Die Gegner stehen aber noch nicht fest“, sagte Frank Baumann. Der Sportchef war bereits in Johannesburg, um Vorbereitungen für das Trainingslager zu treffen. „Wenn wir dort sind, läuft in Südafrika die Liga bereits, und es gibt eine Englische Woche“, schilderte Baumann. Daher sei es nicht ganz einfach, einen Testspielgegner aus Südafrika zu finden.