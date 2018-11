„Werder oder BVB – Hauptsache England“

Der Fall Thomas Delaney ist vertrackt. MEIN WERDER liefert eine Einschätzung, was bei dem Wechsel-Poker um Werders Mittelfeldspieler gerade passiert.

Thomas Delaney hat am Mittwochabend kleine Filmschnipsel auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlicht. Darin ist er zu sehen, wie er in seinem Zimmer im Teamhotel in Helsingör Panini-Tütchen öffnet. In der ersten Tüte befindet sich: ein Klebebildchen von Thomas Delaney. Am Ende hat Delaney mehrere Tüten geöffnet und ein Dutzend Bilder von sich auf seinem Bett ausgebreitet, ganz zum Schluss schaut Delaney halb belustigt, halb verwirrt in die Kamera.

Genauso halb belustigt, halb verwirrt, reagiert gerade auch die Öffentlichkeit auf das, was in Sachen Thomas Delaney passiert. Der dänischen Zeitung „Ekstra Bladet“ hatte Delaney ein exklusives Interview gegeben und darin von der Größe und den Vorzügen von Borussia Dortmund geschwärmt. Die mehr oder weniger subtile Botschaft lautete: Ich will zum BVB.

In den sozialen Medien reagieren die Menschen höchst unterschiedlich darauf. Vor allem, dass Delaney bisher immer von England und der Premier League als Ziel seiner Träume gesprochen hatte, amüsiert viele. „Wann kommt die Queen mal in ihre westfälische Grafschaft, was wird aus Dortmund nach dem Brexit, und wird das erste Kind von Harry und Meghan wirklich Prinz Aki heißen?“, twitterte ein Nutzer. Oder: „Werder oder Dortmund – Hauptsache England“. So viel Humor können nicht alle aufbringen, Delaney wird in diversen Kommentaren auch als „Lügner“ oder „Söldner“ bezeichnet. Das führt zu der Frage: Was passiert da eigentlich gerade? England? Dortmund? Werder? Wer spielt welches Spielchen? An dieser Stelle folgt nun der Versuch, Licht ins Halbdunkel zu bringen.

These 1: Thomas Delaney will wirklich zu Borussia Dortmund

Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Die Gründe, die für Dortmund sprechen, hat Delaney am Mittwoch selbst genannt: Der BVB spielt um Titel und in der Champions League. Außerdem haben die neuen Macher in Dortmund das defensive Mittelfeld offenbar als eine Schwachstelle identifiziert. Sebastian Kehl, früher selbst furchtloser Abräumer vor der BVB-Abwehr, und Matthias Sammer, Kampfname Feuerkopf, arbeiten jetzt als Berater der Borussia, Lucien Favre ist der neue Trainer. Sie werden längst eine Strategie dafür entwickelt haben, wie sie den BVB wieder flottmachen wollen, und dazu gehört die Stärkung des zentralen Mittelfeldes, wie es aussieht.

Julian Weigl gilt als einer der begabtesten Sechser in der Liga, aber ihm fehlt es ein wenig an Robustheit. Nuri Sahin ist oft nur zweite Wahl, hinter Gonzalo Castro liegt eine nur mäßige Saison, Sebastian Rode war die ganze Saison verletzt. Und sollte Abwehrchef Sokratis nach England wechseln, worauf es wohl hinausläuft, fehlt dem BVB ein weiterer Führungsspieler, von denen es ohnehin nicht allzu viele im Dortmunder Kader gibt. Dass der Wechsel so gut wie perfekt sei, verneint Michael Zorc auf Dortmunder Seite. Werders Sportchef Frank Baumann mag den Vollzug ebenfalls nicht bestätigen.

These 2: Thomas Delaney benutzt das Dortmunder Interesse, um Druck auf Interessenten aus der Premier League zu erhöhen

Auch eine Möglichkeit. Es ist schon bemerkenswert, welche Dynamik sich in den vergangenen Tagen entwickelt hat. Dass Delaney so schnell wie möglich Klarheit will, ist nachvollziehbar. Vor ihm liegt das größte Turnier der Welt, dafür den Kopf freizuhaben, ist bestimmt nicht das Schlechteste. Das dürfte auch sein Trainer bei der Nationalmannschaft so sehen.

Dass Delaney zwei Wochen vor Turnierbeginn am Rande des Trainingslagers einer Boulevardzeitung ein exklusives Interview gibt und das sagt, was er gesagt hat, ist kühl kalkuliert. Er erhöht damit auch den Druck auf andere Interessenten – zum Beispiel aus der von ihm so heiß geliebten Premier League. Die Botschaft ist klar: Wenn ein Klub Thomas Delaney haben will, dann muss er sich jetzt sputen.

Noch ist Zeit, die von Werder geforderten rund 25 Millionen Euro anzubieten. Borussia Dortmund ist dazu im Moment noch nicht bereit, aber der Poker und die Zeit laufen. Aus England hat Brighton & Hove Albion Werder bereits ein Angebot hinterlegt, das Werder aber deutlich zu niedrig war. Immer wieder genannt wird auch Tottenham Hotspur als Interessent, demnach könnte Delaney im Mittelfeld den belgischen Nationalspieler Mousa Dembele ersetzen, dessen Zeit beim Champions-League-Teilnehmer nach sechs Jahren angeblich enden soll.

These 3: Werder kann bei diesem Poker nur gewinnen

Im Grunde ist das so. Dass Delaney den Klub verlassen wird, ist für die Entscheider schon länger beschlossene Sache. Wenn Cheftrainer Florian Kohfeldt im Interview mit MEIN WERDER sagt: „Wir müssen ihn nicht abgeben“, dann ist das korrekt, denn Delaney hat noch einen Vertrag bis 2021, und Werders Existenz hängt von der Frage „kaufen oder behalten“ auch nicht ab. Aber um tatsächlich eine Zukunft bei Werder zu haben, hat sich Delaney spätestens mit seinen Aussagen im „Ekstra Bladet“ jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ein Zurück kann es nicht mehr geben. Und die Premier League muss damit für ihn ja auch nicht gestorben sein: In ein, zwei Jahren kann er es ja erneut versuchen.

Für Werder geht es nur noch darum, die höchstmögliche Ablösesumme zu erzielen. Dafür gibt es zwei Varianten: noch vor der WM oder danach. Sportchef Frank Baumann sagt: „Wir haben keinen Zeitdruck.“ Bei einem Verkauf vor der WM hätte Werder Planungssicherheit, wüsste frühzeitig, mit wie vielen Millionen man auf Einkaufstour gehen könnte, um einen Delaney-Ersatz zu finden.

Ein Verkauf nach der WM wäre Chance und Risiko zugleich: Delaney könnte ein brillantes Turnier spielen. Das würde die Ablösesumme entsprechend in die Höhe schrauben. Das entgegengesetzte Szenario – ein frühes dänisches Aus mit schwachen Delaney-Auftritten – könnte potenzielle Käufer ihr Interesse überdenken lassen. In dem Fall gäbe es zwei Verlierer: Delaney, der schlimmstenfalls gar keinen neuen Klub findet, und Werder, das einen Spieler behält, der eigentlich längst woanders sein wollte. Das allerdings ist die unwahrscheinlichste aller Varianten.