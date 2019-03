Werder nur noch samstags

Die DFL hat die Spieltage 29 bis 34 terminiert. Die letzten sechs Spiele der Saison wird Werder allesamt an einem Samstag austragen.

Nachdem Werder in dieser Saison ziemlich häufig am Freitag oder Sonntag antreten musste, werden die Bremer die Spieltage 29 bis 34 allesamt an Samstagen bestreiten - bis auf das Topspiel gegen Borussia Dortmund am 32. Spieltag sogar immer um 15.30 Uhr.

Die Spieltage in der Übersicht:

29. Spieltag, 15.30 Uhr: Werder Bremen - SC Freiburg

30. Spieltag, 15.30 Uhr: Bayern München - Werder Bremen

31. Spieltag, 15.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen

32. Spieltag, 18.30 Uhr: Werder Bremen - Borussia Dortmund

33. Spieltag, 15.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Werder Bremen

34. Spieltag, 15.30 Uhr: Werder Bremen - RB Leipzig