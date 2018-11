Werder muss nach Dortmund!

Schweres Los für Werder: Die Grün-Weißen müssen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund antreten – und das auch noch auswärts.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund sind am Sonntag die Achtelfinalpartien des DFB-Pokals ausgelost worden. Werder trifft in der Runde der letzten 16 auswärts auf Borussia Dortmund. Das Spiel findet entweder am 5. oder 6. Februar 2019 statt. Als Losfee agierte Blindenfußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli.

Die weiteren Partien des Achtelfinals:

Hamburger SV - 1.FC Nürnberg

1.FC Heidenheim - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel - FC Augsburg

Hertha BSC - FC Bayern

MSV Duisburg - SC Paderborn

RB Leipzig - VfL Wolfsburg