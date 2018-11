Werders Zweitrundenspiel im DFB-Pokal wurde am Donnerstag terminiert. Die Bremer müssen am Mittwoch, 31. Oktober, beim SC Weiche Flensburg antreten.

In der zweiten DFB-Pokal-Runde muss Werder an einem Mittwoch beim SC Weiche Flensburg 08 ran. Der DFB hat die Terminierungen der 16 Partien am Donnerstag mitgeteilt. Anstoß der Partie wird um 18.30 Uhr sein.