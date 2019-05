Der Deutsche Fußball-Bund hat eine Geldstrafe gegen Werder verhängt. Weil Fans beim Pokalspiel gegen Schalke Pyrotechnik abbrannten, werden 9000 Euro fällig.

Als das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel von Werder beim FC Schalke gerade begonnen hatte, brannten Bremer Fans im Gästeblock Pyrotechnik ab. Wegen dieses Vorfalls am 3. April hat der Deutsche Fußball-Bund jetzt eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro gegen Werder ausgesprochen. Das teilte der DFB am Freitag mit.

Insgesamt wurden demnach im Werder-Block neun pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Werder hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.