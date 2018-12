Werders Ex-Manager Klaus Allofs schreibt in seiner Kolumne bei der „Deichstube“ über die Partie seiner beiden Ex-Vereine Bremen und Düsseldorf. Dabei gibt er auch eine Einschätzung zum Spielausgang ab.

Vor dem Duell zwischen seinen beiden ehemaligen Klubs Werder und Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr) sieht Klaus Allofs die Bremer vorne. „Unter normalen Umständen wird Werder diese Partie gewinnen. Die Qualität der Mannschaft ist einfach höher“, schreibt der 62-Jährige in seiner Kolumne bei der „Deichstube“. Zu dieser Einschätzung gelangt der frühere Werder-Manager, obwohl die vergangenen Ergebnisse der Bremer „alles andere als gut“ gewesen seien und die Mannschaft „noch nicht so gefestigt“ sei. „Erste Zweifel kommen auf, ob die hohen Ziele erreicht werden können – wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft“, so Allofs.

Dass Coach Florian Kohfeldt sofort gegengesteuert hat, findet Allofs gut. „Ein Siegversprechen solltest du sicherlich nicht zu oft geben, aber in dieser Situation ist es ein gutes Mittel, den Glauben an die eigene Stärke zu demonstrieren“, findet Allofs. Kohfeldt hatte nach der Niederlage gegen die Bayern erklärt, dass man gegen Düsseldorf gewinnen müsse und das auch werde. Allofs misst der Partie gegen den Aufsteiger eine hohe Bedeutung bei: „Werder muss dieses Schlüsselspiel gewinnen.“

