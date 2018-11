Werder Modell 18/19: schnell, leistungsstark und was fürs Herz

In der Bundesliga-Kolumne „Mein Werder, meine Meinung“ schreibt Daniel Boschmann in dieser Woche darüber, wie es wäre, mit dem neuen Werder-Flitzer 18/19 durch die Liga (und vielleicht bald Europa) zu fahren.

Grüne Welle. Freitagmorgen, Berufsverkehr. Zu müde, um zu schimpfen, und für Jubelstürme gibt es wirklich keinen Anlass. Hinter dir drängeln alle, und irgendwie haben sich auf rechts schon wieder ein paar vorbei geschummelt. Immerhin ist die Woche rum – ein bisschen Erleichterung macht sich breit.

Platz 11 in der Bundesliga, also dort, wo Werder letzte Saison landete, ist wie Freitagmorgen im Berufsverkehr: Es gibt sicherlich Schlimmeres, aber ehrlich gesagt, will man das doch nicht. Ein toller Ausflug nach Europa wäre doch schön. Familie einpacken, gute Laune, staufrei bis ans Mittelmeer. Wir wollen auch mal freie Fahrt und die mit den anderen Kennzeichen sollen auf keinen Fall vor uns rumgurken.

Nur, wie soll das klappen? Können wir uns das überhaupt leisten? Das machen doch immer nur die reichen Bekannten… Aber auf einmal steht da so eine heiße Karre aus dem Haus Baumann vor der Tür – Modell „Werder 18/19“ und wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Neuer Motor (Klaassen), spritziges Fahrwerk (Osako), Tuningpaket (Sahin), Vollkasko (Kruse) mit 360°-Sicherheitsassistent (Pavlenka) und wenn du dich reinsetzt, fühlt es sich einfach nur gut und vertraut an (Pizarro). Da darf man im Stadion vor Freude auch schon mal eine Träne im Auge haben (1. Spieltag, 67. Spielminute).

Mit so dicker Hose bin ich lange nicht in eine Saison gefahren. Diese Luxusausstattung kam für mich aber auch mehr als überraschend. Als „Werder 18/19“ Worms im DFB-Pokal ganz entspannt überholt hat, hab ich mich entschieden: Da geht was! Seit der Vorbereitung empfinde ich Werder Bremen und das Umfeld ruhiger und gleichzeitig aufregender als die letzten Jahre.

Ich beginne meine Sätze in meinen Fußball-Chat-Gruppen mit „Wenn Davy einschlägt“, „Überleg mal, wenn Kruse mit Harnik“, „Piza bringst du einfach in der 75.“ und „Schade, dass der HSV das nicht miterleben kann“.

Grüne Welle für Grün-Weiß

Ich habe bei Florian Kohfeldt ein Urvertrauen entwickelt. Seine ruhige, analytische Art mit den kleinen Vulkan-Momenten am Spielfeldrand gefällt mir. Frank Baumann sollte demnächst seine eigene Show in Las Vegas bekommen, bei dem, was er da zaubert. Pavlas hat verlängert, damit bleibt einer der besten Torhüter der Liga in Bremen. Kruse lockt Spieler zu Werder, wie das Licht die Motten. Davy Klaassen ist und bleibt ein Transfer-Coup. Die größte Unbekannte ist die Sahin-Verpflichtung: Ich finde sie spektakulär und bin gleichermaßen ratlos, wie ich angemessen darauf reagieren soll. Das klärt sich wahrscheinlich nach den ersten drei Freistoß-Toren. Maxi Eggestein wird seine beste Saison spielen und Theo ist wie immer: eine Bank. Danke, Theo.

„Werder 18/19“ ist schnell, leistungsstark und was fürs Herz. Emotional fahren wir alle auf der grünen Welle. Das ist schön und gleichzeitig gefährlich. In der Liga und im Pokal stehen links und rechts Blitzer, die uns die Tour versauen können. An den bekannten Starenkästen müssen wir nur ohne größeren Schaden vorbei. Wie schön die Reise wird, entscheidet sich, ob wir früh genug die gefährlichen mobilen Blitzer erkennen. Einer steht in Flensburg.

Wenn „Werder 18/19“ aufmerksam durch die Stadt und durchs Land fährt, machen wir nächstes Jahr zusammen auch mal einen größeren Ausflug, einen grün-weißen Road-Trip. Am Sonntag fahren wir erstmal drei Punkte ein.

Daniel Boschmann (37)

ist Moderator des Sat.1-Magazins „Endlich Feierabend“. Er ist Werder-Fan seit Kindertagen und schreibt als Gast für diese Kolumne, in der sich sonst Jörg Wontorra, Thomas Eichin, Klaus-Dieter Fischer, Lou Richter und Christian Stoll zu Wort melden.