Werder laut Statistik deutlich auf Europa-Kurs

Werder ist nach acht Spieltagen Dritter. Glaubt man einer Statistik, die die „Deichstube“ für die Spielzeiten seit 2000/01 anführt, dann haben die Bremer ihr Saisonziel schon ziemlich sicher.

Es ist eine vielversprechende Statistik, die die „Deichstube“ anführt. Nimmt man die Tabellendritten nach acht Spieltagen seit 2000/01, dann ist Werder bereits zu 72,2 Prozent für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert.

Bislang sei es deutlich seltener vorgekommen, dass ein Team, das nach acht Spieltagen auf Rang drei stand, im Laufe der Saison noch aus den internationalen Rängen rutscht. Beispiele für Mannschaften, denen das passiert ist, sind Mainz 05 in der Saison 2004/05, Hertha BSC in der Spielzeit 2006/07, der Karlsruher SC 2007/08, Bayer Leverkusen 2008/09 sowie in der Saison 14/15 1899 Hoffenheim und Mainz 05, die gemeinsam auf Rang drei standen. 13 von 18 Teams schafften es dagegen. Achtmal war es am Ende sogar die Champions League, die für den Dritten des achten Spieltages heraussprang.

Solche Rechnungen sind nicht das Ding der Bremer Verantwortlichen, die lieber auf den Punkte- und Leistungsstand schauen. „17 Punkte zu haben nach acht Spielen – das war vorher nicht zu erwarten“, wird Florian Kohfeldt zitiert. Werders Schnitt liegt damit bei 2,125 Punkten pro Spiel. Kürzlich hatte Sebastian Langkamp bereits die Rechnung aufgestellt, dass 1,6 bis 1,7 Punkte pro Partie für Europa reichen würden – darf man dem Innenverteidiger glauben, liegen die Bremer also sehr gut im Rennen.

