Werder landet im Mittelfeld

Die Mediadesign Hochschule in Düsseldorf hat das schönste Bundesliga-Trikot gekürt. Das von Werder ist es nicht. Ein Lob gibt es aber für das eingearbeitete Sponsoren-Logo.

Werder hat im Trikot-Ranking der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf den elften Platz belegt. Das klingt zunächst nicht allzu berauschend. Die Bewertung des Werder-Trikots fällt dennoch recht positiv aus. Besonders für das gut integrierte Wiesenhof-Logo gibt es ein Lob. "Davon bitte auch bei anderen Vereinen mehr! Corporate Identity hin oder her", heißt es auf der Website der Hochschule.

Nicht so gut kommt Ausrüster Umbro für die Bordüre am Ärmelsaum weg. "Die Idee an dieser Stelle ein Sponsor-Labeling unterzubringen ist geschickt, die Ausführung könnte raffinierter sein", urteilen Studierende und Dozenten der Hochschule.

Das schönste Trikot ist nach Meinung der Düsseldorfer übrigens dennoch grün: Der VfL Wolfsburg wurde als "cool und dynamisch" bewertet. Letzter wurde die TSG 1899 Hoffenheim. "Sorry, das geht besser! Da helfen auch keine 3D-Optik oder Silikon-Logos", lautete die Kritik der Hochschule.

