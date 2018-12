Werder lässt Sieg gegen Hoffenheim liegen

Werder hat es verpasst, in der Tabelle an der TSG Hoffenheim vorbeizuziehen. Allein Milot Rashica vergab beim 1:1 zwei riesige Möglichkeiten.

Florian Kohfeldt sprach am Dienstag ab 11 Uhr auf der obligatorischen Pressekonferenz, Julian Nagelsmann legte um 11.30 Uhr los. Danach hatten die Journalisten an beiden Standorten einige sehr ähnliche Sätze in den Blöcken und auf den Tonspuren. „Sie haben eine sehr hohe Variabilität. Sie haben jede Grundordnung, die ich kenne, schon gespielt“, sagte Kohfeldt in Bremen über die TSG Hoffenheim. „Werder ist eine Mannschaft, die unheimlich variabel und schwer zu analysieren ist. Sie spielen sehr viele Grundordnungen“, meinte sein Hoffenheimer Kollege Nagelsmann. Und als am Mittwochabend der Anpfiff nahte und beide Trainer die Aufstellungen des Gegners kannten, antworteten beide auf die Frage nach kurzfristigen Anpassungen wortwörtlich: „Das bringt nichts.“

Wer nun davon ausging, dass sich zwei der jüngsten Trainer der Liga zu einem Unentschieden variieren würden, sollte genau richtig liegen. 1:1 trennten sich Werder und Hoffenheim am Mittwochabend, womit die Gäste im Weserstadion am Ende besser leben konnten als die Gastgeber.

Osako übersieht Klaassen

Ein paar Minuten vergingen, bis das Spiel Fahrt aufnahm. Zuvor hatten sich beide Mannschaften auf noch wenig aussagekräftigem Niveau neutralisiert. Die zwölfte Minute brachte jedoch gleich beiden je einen Moment zum Durchatmen. Zunächst war Werder mit dem Durchatmen an der Reihe, als Hoffenheims Adam Szalai sich bereits ausgeguckt hatte, wie er Keeper Jiri Pavlenka in die falsche Ecke schicken könnte. Doch Sebastian Langkamp, zum ersten Mal drei Spiele in Folge in Werders Startelf, bekam noch seinen Fuß dazwischen. Im Gegenzug hatte Kevin Möhwald das Auge für Yuya Osako, der frei vor Hoffenheims Torwart Oliver Baumann nur das Außennetz traf. In der Mitte beschwerte sich Davy Klaassen aus nachvollziehbaren Gründen, dass sein Kollege nicht den Kopf hochgenommen und quergelegt hatte.

Vier Minuten später ging Werder zumindest nach Großchancen 2:1 in Führung: Johannes Eggestein flankte auf Max Kruse, der viel Zeit hatte, um sich für den Volleyschuss zu wappnen, den Kasim Adams gerade noch abblocken konnte. Die Gastgeber überließen Hoffenheim für ihre Verhältnisse oft und lange den Ball. Der Plan ging zunächst auf, weil vor allem Möhwald das Umschaltspiel immer wieder forcierte. Die nächste gute Möglichkeit brachte jedoch eine Standardsituation: Aus spitzem Winkel schoss Kruse einen Freistoß auf den kurzen Pfosten, wo Baumann, sein ehemaliger Teamkollege aus Freiburg, rechtzeitig zur Stelle war.

Bittencourt entwischt Möhwald

Werder schaffte in dieser Phase die Grundlage dafür, dass eine Führung theoretisch das Prädikat „verdient“ hätte erhalten können. Vor allem Johannes Eggestein, vergangenes Wochenende aufgrund eines Infekts nicht im Kader, stellte Hoffenheim vor Probleme. Sein Abschluss in der 28. Minute ging am linken Pfosten vorbei. Trotz aller guten Bremer Bemühungen gingen nach einer halben Stunde die Gäste in Führung: Nico Schulz lief auf der Außenbahn Theodor Gebre Selassie davon. Von der Grundlinie legte er zurück auf Leonardo Bittencourt, der Möhwald entscheidende Meter abgenommen hatte. Der ehemalige Kölner schob den Ball an seinem 25. Geburtstag mit der Innenseite ins Tor.

Kohfeldt hatte, weil Mittelfeldspieler Nuri Sahin im Abschlusstraining umgeknickt war und passen musste, zwei Flügelstürmer und drei Mittelstürmer auf der Bank sitzen. Manch einer dürfte angesichts des siebten Rückstandes in den vergangenen acht Spielen in Gedanken schon die nächste Fünf-Stürmer-Schlussphase durchgespielt haben. Claudio Pizarro, Josh Sargent, Martin Harnik, Milot Rashica, Florian Kainz – wen würde der Trainer diesmal und in welcher Reihenfolge bringen, um noch auszugleichen? Bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte blieb Zeit zum Sinnieren: Dann musste Pavlenka einen Freistoß von Andrej Kramaric entschärfen und auf der anderen Seite fiel Gebre Selassies Kopfballaufsetzer noch auf die Latte.

Werder kam vielversprechend aus der Kabine. In den ersten fünf Minuten nach der Pause produzierten Kruse und Co. drei Torschüsse, der Kapitän durfte zudem vier Ecken treten. Gleichzeitig bestand dauernd die Gefahr, von Hoffenheims Offensivkraft vorentscheidend in Rückstand gebracht zu werden. Nagelsmann wechselte früh, der ehemalige Bremer Florian Grillitsch kam für Bittencourt, den Torschützen.

Erster Einsatz für Kainz seit Wochen

Diesmal belohnte sich Werder für eine gute Phase und die 40.000 Zuschauer im Weserstadion durften in der 57. Minute den verdienten Ausgleich bejubeln: Ludwig Augustinsson fand mit einer Flanke von links seinen Außenverteidiger-Kollegen Gebre Selassie am langen Pfosten. Der Tscheche brachte den Ball mit dem Kopf am leicht orientierungslosen Baumann vorbei. Kohfeldt hatte die Möglichkeit, Hoffenheim mit einem Sieg in der Tabelle zu überholen, nicht zu sehr in Mittelpunkt rückten wollen. Doch seine Mannschaft setzte nun definitiv den Blinker.

Mit dem ersten Wechsel sorgte auch Kohfeldt für einen Impuls. Für Klaassen, der keinen guten Tag erwischt hatte, brachte er Rashica. Dadurch spielte Osako nun etwas tiefer im Mittelfeld. Gegen den Ball sah es nach einer Dreierkette aus, weil Maximilian Eggestein sich oft zwischen Niklas Moisander und Sebastian Langkamp fallen ließ. Werder blieb am Zug, spielte aussichtsreiche Angriffe oftmals aber nicht gut aus. Immerhin stand Hoffenheim so sehr unter Druck, dass den Gästen selbst nach vorne kaum noch etwas gelang. Der nächste Neue bei Werder hieß in der 78. Minute Florian Kainz.

Die scheinbar größte Chance für den dreifachen Punktgewinn hatte Hoffenheim durch Kramaric. Doch Pavlenka parierte. Dem Siegtreffer noch näher kam Rashica: In der 88. Minute setzte er den Ball freistehend über das Tor, in der Nachspielzeit scheiterte er an Baumann und war nach dem Abpfiff entsprechend niedergeschlagen. Florian Kohfeldt ging sofort zu Rashica und spendete Trost. Vor dem Jahresabschluss am Sonnabend bei RB Leipzig bleibt Werder Neunter und hat drei Punkte Rückstand auf die Europa League.