Werder kriegt Fünfstück

Offiziell bekannt gegeben hat Werder die Personalie noch nicht, doch Konrad Fünfstück hat bereits mit Sport 1 gesprochen und bestätigt, dass er künftig die U23 trainiert.

Am Dienstagabend kam das Gerücht auf, dass Konrad Fünfstück neuer Trainer von Werders U23 und Nachfolger von Sven Hübscher wird. Am Mittwoch bestätigte der 38-Jährige dies nun gegenüber Sport 1. „Die Gespräche mit Frank Baumann, Thomas Schaaf und Björn Schierenbeck haben mich letztlich überzeugt, diesen Weg in Bremen zu beschreiten und andere Möglichkeiten, die sich nach dem Engagement in der Schweiz aufgetan haben, abzusagen“, erklärte Fünfstück. Den Job bei Werder bezeichnete er als „eine spannende Aufgabe im Norden Deutschlands bei einem tollen Traditionsverein“.

Fünfstück trainierte zuletzt den Schweizer Zweitligisten FC Wil. In seiner ersten Saison wurde er Sechster, in seiner zweiten Spielzeit wurde er Ende März 2019 entlassen, als das Team auf Rang fünf lag. In Deutschland wurde Fünfstück vor allem als Trainer des 1. FC Kaiserslautern bekannt. Dort betreute er zunächst die U23, ehe er im September 2015 die Profis übernahm. Die „Roten Teufel“ führte er in der zweiten Liga auf Rang zehn und musste dann im Sommer 2016 gehen. Früher leitete Fünfstück das Leistungszentrum der Lauterer und war zuvor auch bei Greuther Fürth lange im Jugendbereich tätig. In der Arbeit mit jungen Spielern kennt er sich also bestens aus. Das dürfte ein wichtiger Grund für Fünfstücks Verpflichtung gewesen sein, denn in der U23, die in der Regionalliga spielt, steht die Ausbildung von Talenten für das Bundesliga-Team an erster Stelle.

Zum Artikel von Sport 1 geht es hier.