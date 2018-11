„Werder ist ein Branchenprimus“

Im Fußball kann niemals alles zu 100 Prozent gut laufen. Im Transfergeschäft beispielsweise gibt es in einem Fenster sehr gute, aber auch mal weniger gute Transfers. Wichtig ist, trotz allem eine gewisse Ruhe im Verein zu haben. Das haben Florian Kohfeldt, Frank Baumann, Klaus Filbry und Hubertus Hess-Grunewald sowie Marco Bode als Spitze des Aufsichtsrats vorbildlich hinbekommen. Sie haben die richtigen Schlüsse gezogen, wie sie den Kader zusammenstellen wollen. Florian hat sich zum Beispiel klar positioniert, dass er seine Zukunft in Bremen sieht, Frank Baumann hat seinen Vertrag verlängert, auch das bringt Ruhe. Die Gremien passen von der Struktur her zueinander. All das zusammen ist die Formel des Erfolgs.

