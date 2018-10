„Werder ist die Herausforderung, die ich gebraucht habe“

In seiner Karriere hat Nuri Sahin einiges erlebt, auf der Zielgeraden macht er nun bei Werder Station. In der „Sport Bild“ spricht Sahin über den Wechsel und die Bedeutung von Trainer Florian Kohfeldt.

Nuri Sahin wird vor allem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, doch auch bei Real Madrid oder beim FC Liverpool spielte der 30-Jährige. Und nun eben in Bremen. „Für mich ist das ein Sechser im Lotto, definitiv“, betonte Sahin im Gespräch mit der „Sport Bild“. „Das ist die Herausforderung, die ich zum Ende meiner Karriere in drei, vier, fünf Jahren gebraucht habe.“

Bei einem derart erfahrenen Profi ist es klar, dass aufgrund des aktuellen Bremer Höhenfluges auch nach der Arbeit des Trainers gefragt wird. "Florian Kohfeldt hat eine klare Idee, seine eigene. Diese Mischung

aus Nähe und Abstand, das hatte ich noch nie, obwohl ich mit Jürgen Klopp einen Trainer hatte, der den Spielern nahestand", sagte Sahin. " Er liebt seinen Job, schmeißt sich da rein. Er wird immer ein Kandidat für noch größere Aufgaben sein."

Das komplette Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Sport Bild“.