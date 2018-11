Werder im Werden

In Bremen wächst nach Jahren der Stagnation und der Rückschritte etwas heran. Darf man also Florian Kohfeldt und Frank Baumann schon mit dem einstigen Erfolgsduo Thomas Schaaf und Klaus Allofs vergleichen?

Darf man das? Darf man jetzt, da gerade einmal sieben Bundesligaspiele vorbei sind, davon reden und schreiben, dass bei Werder etwas im Entstehen ist? Dass Werder demnächst vielleicht wieder im Europapokal spielen wird? Dass das Duo Frank Baumann und Florian Kohfeldt das werden könnte, was Klaus Allofs und Thomas Schaaf einmal waren: eine Doppelspitze, die den Verein über Jahre prägte? Darf man, nur weil Werder nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder vor den Bayern steht, von der Rückkehr der guten alten Zeit träumen?

Jeder, der versucht, aus den ersten Wochen dieser Saison, Schlüsse für das große Ganze zu ziehen, bewegt sich auf einem ziemlich schmalen Grat. Das gilt also auch für diesen Text hier. Diejenigen, die sagen, dass man sich so früh in der Saison mit Prognosen hüten muss, haben recht. Der FSV Mainz 05 ist unter Thomas Tuchel vor ein paar Jahren mal mit sieben Siegen aus sieben Spielen in die Bundesliga gestartet, es war die Geburtsstunde der Bruchweg-Boys um Lewis Holtby, Andre Schürrle und Adam Szalai. Aber es war nicht die Geburtsstunde des FSV Mainz 05 als ein Klub, der fortan dauerhaft bei den Großen mitmischen sollte. Im Gegenteil: Tuchel, Holtby, Szalai und Schürrle nutzten ihren Erfolg in Mainz, um die nächsten Karriereschritte woanders zu machen.

Oder Eintracht Frankfurt in der Saison 2010/2011. In der Winterpause stand die Mannschaft noch auf Platz sieben. Die Europa League war so nahe. Als die Saison ein paar Monate später im Mai zu Ende war, stand die Eintracht auf Platz 17 und musste runter in die zweite Liga. Und da soll man jetzt, nach sieben Spieltagen, wissen, wie es mit Werder in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, weitergeht? Gewagt. Aber wir wagen es.

Mutige Investitionen

Frank Baumann und Florian Kohfeldt sind noch nicht die 2018er-Version des lange Zeit unschlagbaren Duos Klaus Allofs/Thomas Schaaf. Allofs und Schaaf arbeiteten 14 Jahre lang zusammen, Baumann und Kohfeldt kommen nicht einmal auf 14 Monate. Aber dafür können sie nichts. Wofür sie etwas können, ist dagegen das, was seit November 2017 mit Werder passiert ist. Denn seitdem ist bei Werder alles anders. Die Gründe für den Aufschwung sind in diesen Tagen und Wochen rauf- und runtergebetet worden. Der breite Kader. Die starken Einzelspieler. Das gute Kollektiv. Die schlüssige Spielidee. Der Hunger auf Erfolg. Die Lust auf Europa. Die mutigen Investitionen in den Kader.

So weit war Werder schon einmal, zwischen 2003 und 2010, fette Jahre waren das. Sie kamen nicht von heute auf morgen, und sie kamen auch nicht ohne Schmerzen und Enttäuschungen. Schaaf hatte Werder 1999 in ähnlich hoffnungsloser Lage übernommen wie Kohfeldt vor knapp einem Jahr. Unter Schaaf wurde alles besser, aber es dauerte. Neunter, Siebter, zweimal Sechster – das war gemessen an den Tiefen des Tals, aus dem Werder kam, ein steiler Aufstieg. Werder gewann in dieser Zeit Spiele 7:2 (in Wolfsburg) und 4:0 (beim HSV) und einmal 8:0 im Europapokal (gegen Metalurg Donezk). Aber Schaafs Werder galt auch als Mannschaft, der der letzte Tick fehlte. Allofs wurde nicht als die Spürnase geboren, die Spieler wie Johan Micoud, Diego oder Mladen Krstajic aufstöberte. Der Manager gab in seiner Anfangszeit auch einmal über eine Million Euro für Roberto Silva (für wen?) aus, und beim Transfer von Ivica Banovic hätte ein Zahlendreher im Vertragswerk Werder fast ein paar Millionen extra gekostet.

Befreiung aus einem Teufelskreis

Was das alles für heute bedeutet? Es ist ein Hinweis darauf, dass Werder innerhalb der zehn Monate unter Kohfeldt natürlich noch nicht vom grauen Werder zur dauerhaften Attraktion der Liga geworden ist. So schnell geht Wandel in der Bundesliga nicht. Nachhaltigkeit braucht Zeit, viel Zeit. Erkennbar wird in diesen Wochen und Monaten aber, dass Werder dabei ist, sich aus einem Teufelskreis zu befreien, in dem der Klub seit 2011, seit dem Ende der fetten Jahre steckte. Konsolidierung hieß das schreckliche Wort, für das sie bei Werder, weil es so schrecklich klang, lieber das Begriffspaar Werder-Weg erfanden. Thomas Eichin hatte als Vorgänger von Baumann die undankbare Aufgabe, die Jahre des Mittelmaßes zu moderieren, Geld zu sparen und doch eine Idee zu verfolgen, eben diesen ominösen Werder-Weg. Das ging gut, irgendwie. Aber es reichte nicht für den Turnaround.

Die Skeptiker, die den zarten Anfängen des aktuellen Aufschwungs noch nicht so recht trauen wollen, weisen gern darauf hin, dass Werder an diesem Punkt schon häufiger gestanden hat. Eine gute Rückrunde gab es auch schon unter Viktor Skripnik 2015 und zwei Jahre später in ähnlicher Form unter Alexander Nouri. In den 24 Spielen unter Kohfeldt war Werder vergangene Saison so gut, dass es hochgerechnet auf 34 Spieltage für einen Europa-League-Platz gereicht hätte. Aber diesmal gab es im Anschluss daran keinen Absturz. Weil das Werder von 2018 an einem ganz anderen Punkt steht als das Werder von 2015 oder 2017. Im Sommer 2015 gingen Franco Di Santo und Davie Selke. Die beiden besten Torjäger hatten unter Skripnik fast die Hälfte aller Werder-Tore gemacht. Und im Sommer 2017 verlor Werder erst Serge Gnabry und Florian Grillitsch an die Konkurrenz, gab dann Claudio Pizarro keinen neuen Vertrag mehr, und seinen wichtigen Assistenten Florian Bruns schickte Nouri einfach weg.

Jedes Jahr wichtige Verluste

Werder hatte sich auch in diesen Jahren schon darum bemüht, etwas aufzubauen, ein stabiles Fundament zu gießen. Aber jedes Jahr brachen wichtige Stücke heraus, 2016 zum Beispiel hatten Anthony Ujah und Jannik Vestergaard den Verein verlassen. Auch diesen Sommer ging ein wichtiger Spieler (Thomas Delaney), aber dafür trat Werder offensiv auf den Transfermarkt auf. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn nie waren die Einnahmen aus dem TV-Geld höher als heute.

Europa ist noch ganz weit weg. 27 Spieltage stehen noch an. 27 Mal muss Werder das verteidigen, was es sich in kurzer Zeit aufgebaut hat. Wie viel Kraft dafür nötig sein wird, hat das Spiel gegen Wolfsburg gezeigt. Aber warum sollte Werder Europa nicht schaffen? Seitdem die Bremer im Dezember 2010 zum letzten Mal international gespielt haben, sind 16 verschiedene Bundesligisten im Europapokal angetreten. Nur Werder war nie dabei. Da darf die Frage eigentlich nicht länger lauten: Schafft Werder Europa? Sondern man muss viel eher feststellen: Wird höchste Zeit, dass auch Werder mal wieder Europa erreicht.

Es wäre der nächste Schritt von ganz vielen, die noch folgen müssen, um Werder tatsächlich und dauerhaft wieder größer zu machen. Aber Werder traut sich diesen Schritt endlich wieder zu. Und so weit war der Klub – ganz unabhängig vom schönen aktuellen Tabellenplatz – schon viele Jahre nicht mehr. Bei Werder ist wieder was im Werden. Das steht fest.