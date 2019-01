Werder holt knappen Gesamtsieg gegen Fürth

Werders E-Sportler feierten am fünften Spieltag der Virtuellen Bundesliga einen Arbeitssieg. Obwohl „MoAuba“ zum Auftakt verlor, holten die Bremer sechs von neun Punkten – auch dank eines Last-Minute-Treffers.

Am fünften Spieltag der Virtuellen Bundesliga sind die E-Sportler von Werder ihrem Status als Tabellenführer gerecht geworden. Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner holten gegen Greuther Fürth sechs von neun möglichen Punkten.

Den Anfang machte „MoAuba“ auf der PS4 gegen Francesco „Czudemi“ Morgana. Und eigentlich dominierte der Bremer das Geschehen, doch nach einem Konter stand es plötzlich 0:1. Werder blieb aber das bessere Team und glich durch einen Kopfballtreffer Sebastian Langkamps noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel war es ein Duell auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für die Kleeblätter: Das 2:1 in der 56. Minute konnte „MoAuba“ nicht mehr egalisieren. Im Spiel nach vorne fehlten ihm die entscheidenden Ideen.

„MegaBit“ traf im anschließenden Xbox-Duell auf Christian „xImpact10“ Judt. Hier neutralisierten sich die Teams lange gegenseitig, ehe innerhalb kürzester Zeit zwei Tore fielen: Claudio Pizarro traf in der 61. Minute zur Führung, drei Minuten später kam es nach einer Ecke zum Ausgleich. Im Schlussspurt ging es dann hoch her: Pizarro und David Philipp trafen für Werder nur den Pfosten, auf der anderen Seite landete ein Kopfball an der Latte. Mit dem letzten Angriff des Spiels schließlich traf Philipp noch zum 2:1 für „MegaBit“.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg musste also im abschließenden Zwei-gegen-Zwei fallen, das auf der PS4 ausgetragen wurde. Die Bremer kamen gut ins Spiel, ein Fernschuss von Maximilian Eggestein brachte sie früh in Front, Martin Harnik legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach. 2:0 hieß es dann auch am Ende, da Werders Duo nach dem Seitenwechsel stark verteidigte. Somit ging auch der Gesamtsieg mit sechs zu drei Punkten an die Weser.

Am Donnerstag geht es für die beiden Gamer schon weiter: Um 16.30 Uhr steht das Nordderby gegen die E-Sportler des Hamburger SV an.

Einen Erklärtext zur Virtuellen Bundesliga gibt es hier.