Werder holt Bayern-Talent

Bei Werders U23 läuft die Kaderplanung für die neue Saison auf Hochtouren: Mit Marin Pudic ist der nächste Zugang perfekt. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom FC Bayern.

„Der SV Werder Bremen ist der absolut richtige Verein für mich, um den nächsten Schritt zu machen. Die handelnden Personen, die Philosophie des Klubs und die offensive Spielweise haben für mich den Ausschlag gegeben, nach Bremen zu kommen. Ich freue mich riesig auf meine Zeit bei Werder“, wird Pudic auf „werder.de“ zitiert.

Der 19-Jährige hat bei den Bayern diverse Jugendmannschaften durchlaufen. In der zurückliegenden Saison absolvierte er 17 Partien (vier Tore) in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest für die Münchner und wurde zudem fünf Mal in der Uefa Youth-League eingesetzt.

„Marin Pudic genoss in den letzten Jahren beim FC Bayern München eine sehr gute fußballerische Ausbildung. Beim Finale um die Deutsche U17-Meisterschaft vor zwei Jahren hat er sich nochmal eindrucksvoll in unseren Fokus gespielt. Jetzt hat sich die Gelegenheit geboten ihn an die Weser zu holen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir ihn vom SV Werder begeistern konnten“, so Björn Schierenbeck, Direktor von Werders Leistungszentrum.