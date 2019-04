In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 1:1 bei Borussia Mönchengladbach. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind dieses Mal Boris Davidovski und Justin Kraft.

In der Rasenfunk-Schlusskonferenz spricht Moderator Max-Jacob Ost mit seinen Gästen Boris Davidovski (schwatzgelb.de) und Justin Kraft (miasanrot.de) unter anderem über Werders Auftritt in Mönchengladbach. Im Kern geht es dabei vor allem um die defensive Ausrichtung der Bremer, was auf Kosten der Angriffslust ging.

Den Werder-Part der Rasenfunk-Schlusskonferenz gibt es hier: