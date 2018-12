„Werder hat sich massiv weiterentwickelt“

In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 2:3-Pleite in Leipzig. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Nele Hüpper (freie Journalistin) und Chris Ramm (miasanrot.de).

Zum Jahresende geht es in der neuesten Ausgabe des Rasenfunk nicht nur um die Spiele an sich, auch eine Bilanz der Hinrunde darf natürlich nicht fehlen. "Es ist so, dass Werder sich im Vergleich zu den Vorjahren massiv weiterentwickelt hat unter Florian Kohfeldt, lobt dabei die freie Sportjournalistin Nele Hüpper die Bremer. Chris Ramm (miasanrot.de) nimmt Werder vor allem in taktischer Hinsicht in die Pflicht, das dortige Verhalten müsse defensiv noch einmal verbessert werden, um langfristig erfolgreich zu sein.

