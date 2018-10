Heiko Herrlich, Trainer von Werders nächstem Gegner Leverkusen, sprach am Freitagnachmittag bei der Spieltagskonferenz über die Personalsituation von Bayer. Für die Bremer fand er lobende Worte.

Bayer Leverkusen ist noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Europa-League-Spiel aus Zürich zurückgekommen. Auf die 2:3-Niederlage beim FC Zürich nahm Bayer-Coach Heiko Herrlich auch bei der Spieltagskonferenz in Sachen Personalsituation Bezug.

„Alle Spieler, die in Zürich zum Einsatz kamen, haben das Spiel gut überstanden“, sagte Herrlich. Bislang, also am Freitagvormittag, habe es nur eine kleine Einheit mit denen, die nicht zum Einsatz kamen, gegeben. Dabei war auch Julian Baumgartlinger, der in den vergangenen zwei Monaten mit einem Innenbandriss ausfiel. Für den Österreicher sehe es ganz gut aus für das Spiel in Bremen: „Julian konnte komplett mittrainieren. Charles Aranguiz konnte nicht mitmachen, weil er eine Spritze bekam. Er soll morgen aber beim Abschlusstraining mitmachen“, erklärte der Leverkusener Trainer. Für Sonntag gäbe es bei dem Chilenen jedoch keine Hoffnung.

Für seinen nächsten Gegner Werder hatte Herrlich ein paar lobende Worte parat: „Werder hat einen super Lauf, die machen das richtig gut, seit Kohfeldt übernommen hat. Sie verteidigten gut und haben ein variables Angriffsspiel“, sagte der 46-Jährige. Trotzdem habe Bayer einen Plan, den man am Morgen auch schon besprochen habe.

Eine Frage, wie man das kompakte Werder überwinden könne, beantwortete Herrlich wie folgt: „Wir haben es auch geschafft, die Kompaktheit von Dortmund 65 Minuten lang auseinanderzureißen, das werden wir gegen Bremen wieder versuchen.“ Dass sein Team selbst nicht immer so kompakt stehe, kommentierte der Bayer-Trainer ebenfalls: „Du schaffst es fast nie, in der Bundesliga über 90 Minuten kompakt zu bleiben. Was soll das auch heißen, kompakt? Keine Torchancen zulassen?“, fragte Herrlich. Das ginge nun mal nicht.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: