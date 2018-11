„Werder hat einen billigen Imitator geschickt“

War die Mannschaft von Werder bei den jüngsten Pleiten gar nicht die echte, sondern nur ein Imitat? Und wird gegen Gladbach alles wieder besser? Darüber rätselt Dirk Gieselmann in seiner „Deichstuben“-Kolumne.

Der Journalist Dirk Gieselmann hat in seiner aktuellen Kolumne für die „Deichstube“ über Werders Niederlagen gegen Leverkusen und Mainz geschrieben – und die Mannschaft dabei mit einem guten Freund verglichen, der manchmal einfach nicht zu einem verabredeten Treffen erscheine. Ohne Absage und ohne spätere Erklärung, woran es denn gelegen habe.

„Wo zum Teufel war der SV Werder? Hätte er nicht wenigstens absagen können? Dann hätten auch wir noch die Chance gehabt, dem Ort der Schmach fernzubleiben und etwas Sinnvolleres zu unternehmen, Tretboot fahren etwa oder Oma besuchen“, schrieb er in seinem Stück.

Allerdings hätte den Bremern, so Gieselmann, bei einem Nicht-Erscheinen eine empfindliche Strafe gedroht. „Statt also selbst zur Verabredung zu kommen, hatte er [der SV Werder, Anm. d. Red.] jemand anderen geschickt, jemanden, der ähnlich aussah, aber nicht derselbe sein konnte, einen billigen Imitator.“ Dies sei einerseits listig, andererseits ebenso enttäuschend gewesen. Am Samstag gegen Gladbach erwarte Gieselmann nun wieder die „richtige“ Mannschaft: „Werder ist unser Verein, der die Angewohnheit hat, manchmal zu verdunsten, und dann, wenn wir ihn am meisten vermissen, auf uns herabzuregnen wie ein Schauer im Juli.“

