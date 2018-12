Werder hat den Mut im Blut

Florian Kohfeldt und seine Spieler haben nach dem 1:2 gegen Dortmund immer wieder ein Adjektiv verwendet: mutig. Trotz nur eines Siegs aus den letzten sieben Liga-Spielen führt für Werder kein Weg daran vorbei.

Maximilian Eggestein hatte die Frage schon verstanden, sowohl akustisch als auch inhaltlich. Trotzdem schaute Werders Mittelfeldmann ein wenig verdutzt, als ein Reporter von ihm wissen wollte, woher der Mut komme, sich gegen Borussia Dortmund von zwei Gegentoren in 27 Minuten nicht beeindrucken zu lassen. „Was sollen wir machen?“, fragte Eggestein zurück. „Mauern wollten wir eben nicht.“ Florian Kohfeldt dürfte sehr angetan sein, wenn er von dieser Reaktion hört.

Die 63 Minuten nach den ersten 27 haben den Trainer und seine Mannschaft in ihrem Weg bestärkt: 1:0 Tore, 5:5 Schüsse aufs Tor, 82 Prozent Passgenauigkeit (genau wie der BVB), 46 Prozent Ballbesitz. „Das zeigt, wie tief die Art und Weise, wie wir spielen wollen, in den Spielern drin ist“, sagte Kohfeldt. Sie können halt nicht anders, zumindest so weit ist Werder mittlerweile in seiner Entwicklung vom chronischen Abstiegskandidaten zum selbsternannten Europapokal-Anwärter. Um die „Art und Weise“ ist es oft gegangen in den vergangenen Wochen. Trotz der fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen haben sie bei Werder bislang erst eine Halbzeit ausgemacht, in der sie mit der „Art und Weise“ überhaupt nicht zufrieden waren – es war die erste gegen den FSV Mainz, als die Bremer erst in der Schlussphase so richtig aufwachten und am Ende 1:2 verloren.

Auch sechs Wochen später musste Kohfeldt wieder eine 1:2-Niederlage kommentieren, die jedoch kaum unterschiedlicher hätte ausfallen können im Vergleich zu jener in Mainz – was allein schon mit der Stärke des Gegners zu tun hatte. „Ich bin unzufrieden, weil ich nicht nur gut aussehen wollte mit der Mannschaft, sondern hier gewinnen wollte“, betonte Kohfeldt, um kurz darauf hinterherzuschieben: „Das war schon ein geiles Fußballspiel.“

Kohfeldts Ausraster

Der Trainer war im größten deutschen Stadion – seinem zweitliebsten nach eigenem Bekunden – so sehr im Modus, dass ihn ein Missverständnis zwischen Schiedsrichter und Assistent nach dem Abpfiff zum Rumpelstilzchen werden ließ. Dortmunds vermeintliches 3:1 nach 95 Minuten war aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen worden, doch mit dem Eingreifen des VAR endete das Spiel. „Der Assistent hat zu mir gesagt, dass wir den langen Ball noch bekommen – und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Es war eine Phase, in der alle das Gefühl hatten, dass Dortmund wackelt und da noch etwas geht“, sagte Kohfeldt, der im wahrsten Sinne in die Luft ging und seinen Kaugummi auf den Rasen pfefferte. Nachher ging er in die Schiedsrichterkabine, klärte die Sache und bekundete seine Wertschätzung für Guido Winkmann: „Ein sehr angenehmer Schiedsrichter, ein sehr angenehmer Mensch.“

Dass seit Ende Oktober nur Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg – inzwischen auch in der Gesamttabelle ganz hinten angekommen – schlechter abgeschnitten haben als Werder, war im Dortmunder Westfalenstadion dagegen nicht einmal am Rande ein Thema. Stattdessen sprach Lucien Favre, Trainer des neuen Herbstmeisters, mit seinem französischen Akzent einen seiner Lieblingssätze ins Mikrofon: „Es war schwärr.“ Der Schweizer sah seinen BVB und Werder gleichermaßen in der Verantwortung dafür, dass dieses Spiel erst mit dem Schlusspfiff entschieden war. Die einen machten den Deckel nicht drauf, die anderen machten es gut.

Baumanns Optimismus

Florian Kohfeldt und seine Mannschaft haben trotz der Niederlage das Narrativ der Mutigen gestärkt. „Wenn wir so weitermachen, werden wir auch erfolgreich sein und in dieser Woche noch einige Punkte holen“, sagte Sportchef Frank Baumann mit Blick auf die Spiele gegen 1899 Hoffenheim am Mittwoch und RB Leipzig am Sonnabend. Aktuell sind es 21 Punkte, zwei weniger als der Tabellensechste. Die Hoffenheimer könnte Werder mit einem Sieg sogar überholen.

Ein wenig schien sich Trainer Kohfeldt zwingen zu müssen, unzufrieden in den Bus Richtung Heimat zu steigen. Immerhin, so könnte man es fast ausdrücken, hatte seine Mannschaft zwei äußerst unnötige Gegentore kassiert, das machte es ihm leichter, nicht richtig gut gelaunt zu sein. Beim 0:1 setzte Raphael Guerreiro noch einmal neu zum Freistoß an und brachte die Bremer Abwehrlinie vor seiner Hereingabe in Unordnung. Das 0:2 fiel unter anderem, weil Niklas Moisander im Aufbau zwar einen Mitspieler fand, aber in Kevin Möhwald nicht den angepeilten. Drei Dortmunder konterten gegen sieben Bremer. „Danach haben wir ein, zwei Entscheidungsfehler gemacht. Aber das ist überhaupt kein Vorwurf“, betonte Kohfeldt. „Wenn du so Fußball spielst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, in Dortmund zu gewinnen.“ So und nicht anders – das war die Essenz aller Bremer Kommentare nach dem Spiel.

Was Werder noch lernen muss

Zwei entscheidende Dinge hatte der BVB seinem Gegner jedoch voraus. Während sich an der wohl meisterlichen individuellen Qualität nichts ändern lässt, machte Kohfeldt einen weiteren Vorteil auf Seiten des Herbstmeisters aus: „Wir müssen auch lernen, zuzupacken. Das unterscheidet uns noch stark von den anderen.“ ­Zwei Beispiele: Beim 2:6 gegen Bayer Leverkusen wollte Werder nach dem zwischenzeitlichen 2:3 zu schnell zu viel, beim 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach brachten Fehler nach Standards die Mannschaft in einer lange ausgeglichenen Partie in Rückstand.

Zumindest an der körperlichen Verfassung soll es vor Weihnachten nicht scheitern. In Dortmund lief Werder 122,6 Kilometer, fast vier mehr als der Gegner. „Wir sind fit“, sagte Kohfeldt. Fit und mutig also. Und am Mittwoch vielleicht mal wieder: fit, mutig und rundum glücklich.

