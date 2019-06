„Werder Gruppensieger“

Was für ein Erfolg: In einem hochkarätig besetzten internationalen Turnier schaffte Werder es im Juni 1964 tatsächlich, sich unter anderem gegen Vereine aus England und Italien als Gruppenerster durchzusetzen. Die Spiele, die während einer USA-Reise stattfanden, hatten noch dazu einiges an Dramaturgie zu bieten: Nach einem frühen 0:2-Rückstand drehten die Bremer ein Spiel gegen Lanerossi Vicencza noch zu einem 6:4-Erfolg.

