Werder gibt Angebot für Harnik ab

Kehrt Martin Harnik nach neun Jahren zu Werder zurück? Wie die "Bild" berichtet, haben die Bremer ihr Interesse am Angreifer von Hannover 96 mit einem Angebot über zwei Millionen Euro konkretisiert.

Schon im Winter sollte der Transfer über die Bühne gehen, doch eine zu hohe Ablöseforderung seitens Hannover 96 machte der Rückkehr von Stürmer Martin Harnik an die Weser damals einen Strich durch die Rechnung. Nun könnte es anders kommen: Wie die "Bild" berichtet, arbeitet Sportchef Frank Baumann weiter daran, Harnik nach Bremen zu lotsen – eine Einschätzung, die sich mit den Informationen von MEIN WERDER deckt. Noch dazu soll Werder den Hannoveranern nun ein konkretes Angebot vorgelegt haben: Zwei Millionen Euro soll man in Bremen demnach für Harniks Dienste bieten.

Dass der Österreicher sich eine Rückkehr an den Ort, an dem seine Profikarriere 2007 begann, durchaus vorstellen kann, verriet er bereits im Anschluss an das Bremer Interesse im Winter dem "Sportbuzzer": "Natürlich macht man sich seine Gedanken, wenn so eine Anfrage kommt", bestätigte Harnik.

Mit dem 30-Jährigen bekäme Werder einen Mittelstürmer, der nicht allein auf die zentrale Rolle festgelegt ist, sondern auch auf der rechten Außenbahn spielen kann. Eine hohe Einsatzbereitschaft, ein gutes Durchsetzungsvermögen im Zweikampf und auch ein gutes Tempo zeichnen Harnik aus. Außerdem könnte man bei Bremen darauf hoffen, dass sich mit Harnik und Max Kruse ein ähnlich blindes Verständnis ergibt wie an guten Tagen mit Fin Bartels: Wie Kruse wurde auch Harnik zunächst beim SC Vier- und Marschlande ausgebildet, ehe es weiter zu Werder ging. Auch privat versteht sich das Duo gut.

Mit neun Treffern und drei Vorlagen in 30 Ligaspielen erreichte Harnik zudem in der abgelaufenen Saison eine Torbilanz, die kein Bremer erreicht – und eine Scorerquote, die nur von Kruse übertroffen wird.