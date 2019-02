Werder gewinnt Pokal-Wahnsinn in Dortmund

Es war ein echter Pokalfight: Werder bot dem Bundesliga-Tabellenführer Dortmund einen bemerkenswerten Kampf und siegte am Ende mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Die Bremer zogen somit ins Viertelfinale ein.

Eigentlich war Eric Oelschlägel davon ausgegangen, dass er am Dienstag ein nicht-öffentliches Testspiel mit der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gegen Preußen Münster bestreiten würde. Es sollte ganz anders kommen: Völlig unverhofft stand der 23-Jährige vor 80.000 Zuschauern im Topspiel des DFB-Pokal-Achtelfinals zwischen den Pfosten. Es ist eine dieser Geschichten, die der Fußball so gerne schreibt: Der Torwart durfte sein Debüt für das Profi-Team ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Werder geben, weil die beiden BVB-Keeper Roman Bürki und Marwin Hitz erkrankt fehlten. Bis hierhin klingt das alles wie ein wunderschöner Traum, doch Oelschlägels Feuertaufe begann verheerend für den Youngster: Gleich in der fünften Spielminute musste Oelschlägel den ersten Torschuss der Bremer passieren lassen. Auch am Ende hatte er nichts zu lachen: Werder gewann mit 7:5 nach Elfmeterschießen in Dortmund.

Es hatte gleich gut begonnen für die Gäste. „Unser Ziel ist es nicht, uns hinten reinzustellen. Wir wollen Offensivfußball spielen“, kündigte Trainer Florian Kohfeldt vor dem Anpfiff an. Und seine Mannschaft ließ sofort Taten folgen. Theodor Gebre Selassie holte nach vier Minuten einen Freistoß heraus. Max Kruse brachte den Ball scharf in den Strafraum, und Milot Rashica hielt den Fuß so geschickt in die Flugbahn, dass das Spielgerät unhaltbar für Oelschlägel zum 1:0 ins Netz zischte. Die Effizienz, die Werder in der laufenden Saison so oft hatte vermissen lassen, war plötzlich da.

Der BVB, souveräner Bundesliga-Tabellenführer, zeigte sich kurzzeitig beeindruckt von diesem Bremer Blitzstart. Werder spielte einige Minuten lang intensives Pressing und hatte das Spiel unter Kontrolle. Allmählich jedoch nahmen die Dortmunder das Heft in die Hand. Mario Götze schoss per Hacke knapp am Tor vorbei (14.). Ansonsten verteidigte Werder geschickt. Kohfeldt hatte Nuri Sahin zurück in die Abwehr beordert. Zusammen mit Niklas Moisander und Sebastian Langkamp, der den Vorzug vor Milos Veljkovic erhalten hatte, bildete der Ex-Dortmunder eine Dreierkette. Die Außenverteidiger Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson machten daraus je nach Spielsituation eine Fünferkette. Philipp Bargfrede agierte auf der Sechser-Position. Davor spielten Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Im Sturm durfte Milot Rashica an der Seite von Max Kruse ran.

Rashica verpasst zweites Tor

Derart defensiv ausgerichtet tritt Werder selten auf. Kohfeldts Taktik ging in der ersten Halbzeit aber voll auf. Die Bremer ließen kaum etwas zu und setzten vorne Nadelstiche. Nach einer Klaassen-Hereingabe hätte Rashica fast sein zweites Tor erzielt, doch der Schuss strich knapp vorbei (32.). Oelschlägel, der sechs Jahre bei Werder spielte und bis zum vergangenen Sommer Torhüter der U23 war, hatte bis dahin noch immer keinen Ball gehalten. Das änderte sich in der 43. Minute, als er einen Kruse-Freistoß zur Ecke abwehrte.

Dortmund war die meiste Zeit überlegen, die besseren Chancen hatten jedoch die Bremer. Die knappe 1:0-Führung zur Pause wäre somit nicht unverdient gewesen, doch gerade als die zweiminütige Nachspielzeit abgelaufen war, leistete sich Bargfrede ein unnötiges Foul an Axel Witsel kurz vor dem Strafraum. Den fälligen Freistoß zirkelte Marco Reus herrlich zum 1:1 in den Winkel - ein echter Nackenschlag für die Bremer direkt vor der Halbzeit.

Oelschlägel hält Kruse-Schuss

In die zweite Hälfte mussten die Gastgeber ohne ihren Torschützen und Kapitän gehen: Reus blieb angeschlagen in der Kabine, für ihn kam Paco Alcacer. Das Spiel lief erst einmal so ähnlich wie vor dem Seitenwechsel. Die Dortmunder drückten Werder hinten rein, doch die erste Möglichkeit bot sich den Bremern, als Kruse aus 16 Metern abzog, und Oelschlägel parierte (54.). Jetzt war der junge Torwart endgültig im Spiel angekommen.

Die Partie verflachte in der Folge zusehends. Werder beschränkte sich fast nur noch auf die Defensivarbeit und hatte kaum noch den Ball. Die Dortmunder ließen den Ball laufen, agierten allerdings ideenlos. Torraumszenen waren somit Mangelware. Kohfeldt versuchte, das Spiel seines Teams zu beleben, indem er Martin Harnik für den Torschützen Rashica einwechselte (66.). Der Angreifer gilt als echter Pokalexperte: In 25 Pokalpartien traf er 20-mal. Einziges Problem: Werder brachte den Ball fast gar nicht mehr bis in die vorderen Reihen, sodass Harnik kaum einmal zu sehen war.

Umstellung in der Abwehr

Stattdessen hatten die Bremer Glück, dass Schiedsrichter Felix Brych ein Foul von Sahin an Raphael Guerreiro kurz vor dem Strafraum übersah (76.). Direkt nach dieser Szene wurde Sahin durch Kevin Möhwald ersetzt. Werder setzte nun auf eine Viererkette und war etwas offensiver ausgerichtet als zuvor. Bargfrede ließ sich nur gelegentlich in die Abwehr zurückfallen. Dem Joker Möhwald bot sich gleich eine Chance, doch sein Weitschuss ging deutlich über das Tor (81.).

Jetzt lag diese besondere Spannung in der Luft, wie sie nur K.o-Spiele erzeugen können. Werder bekam einen Freistoß aus aussichtsreicher Position (89.). Wie schon vor dem 1:0, hatte Gebre Selassie diesen herausgeholt. Kruses Schuss wurde von der Mauer abgefälscht. Oelschlägel war schon auf dem Weg in die andere Ecke, doch mit einer grandiosen Reaktion kratzte der Keeper den Ball noch von der Linie. Das hätte der Sieg für die Bremer sein können, die nur wenig später beinahe den K.o.-Schlag kassiert hätten, als Thomas Delaney nach einem Eckball auf die Latte köpfte (90.+1). Die Partie ging in die Verlängerung.

Kohfeldt erhöhte weiter das Risiko und brachte Stürmer Claudio Pizarro für den defensiven Bargfrede. Eggestein übernahm anschließend die Sechser-Position in einer Mittelfeldraute. Werder spielte mutig, kombinierte gefällig, doch der letzte Pass kam zunächst nicht an. Von Dortmund dagegen war erst einmal wenig zu sehen, aber dann schlug der BVB eiskalt zu. Paco Alcacer steckte perfekt durch, Langkamp rutschte weg, und Christian Pulisic schoss zum 2:1 ein (105.). War es das für Werder? Nein! Pizarro nahm einen abgefälschten Ball technisch perfekt an und streichelte ihn aus fast unmöglichem Winkel zum 2:2 ins Tor (108.).

Harnik schlägt spät zu

Das war es immer noch nicht. Das Spiel wurde zu einem denkwürdigen Spektakel. Augustinsson ließ sich von Maximilian Philipp austanzen, und dessen Pass verwertete Achraf Hakimi zum 3:2 (113.). Die Bremer waren außer sich, weil kurz vorher Jacob Bruun Larsen den Ball mit der Hand gespielt hatte. Doch sie hatten wieder die passende Antwort parat: Harnik köpfte eine Ecke zum 3:3 ein, Oelschlägel sah nicht gut aus (118.).

Es folgte das Elfmeterschießen. Teufelskerl Pavlenka hielt gegen Paco Alcacer und Philipp. Witsel und Julian Weigl trafen. Da für Werder Pizarro, Maximilian Eggestein, Klaassen und Kruse verwandelten, siegten die Bremer sensationell und erreichten das Viertelfinale.