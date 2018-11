„Werder gefiel nur 30 Minuten“

Am 30. November des Jahres 1968 schwappte dichter Nebel über den Osterdeich. Werder, damals selbst in der unteren Tabellenhälfte zu finden, musste trotzdem auf den Platz: Die Kickers aus Offenbach warteten, und mit ihnen die Chance auf drei Punkte, denn die Hessen waren zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzter. Werder startete auch gut in die Partie – doch der anfängliche "Kombinationswirbel" sollte nur von kurzer Dauer sein...

