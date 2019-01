Werder für Klub-WM qualifiziert

Mit starken Leistungen sicherten Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous Werder vorzeitig das Ticket für die Fifa19-Klub-WM. Zudem dürfen sich die beiden über Zuwachs im Team freuen.

Es ging nicht so gut los, dafür endete es umso besser: Nach den ersten beiden sieglosen Spieltagen beim Qualifikationsturnier zur Fifa19-Klub-Weltmeisterschaft haben Werders E-Sport-Cracks Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous mächtig aufgedreht. Mit neun Siegen in Folge holten die beiden den Gesamtsieg in der Gruppe C und machten somit vorzeitig die WM-Teilnahme klar.

Qualified for Fifa EClub World Cup

Zusammen mit Megabit vertreten wir @WerdereSPORTS bei der Klub Weltmeisterschaft @FIFAeWorldCup pic.twitter.com/JYn2qgZ8gK — Mo (@MoAuba) 10. Januar 2019

Über diesen Erfolg dürfte sich auch Eleftherios „Lefti“ Ilias, neuer Teamkollege von „MegaBit“ und „MoAuba“, gefreut haben. „Lefti“ wird in der Virtuellen Bundesliga, die die DFL ins Leben gerufen hat und die am kommenden Donnerstag beginnt, zum Bremer Kader gehören. Der Werder-Zugang ist als Backup für die beiden Topspieler eingeplant.

„Mit Eleftherios ,Lefti' Ilias haben wir einen jungen, talentierten Spieler, der im Falle von Terminüberschneidungen bereitstehen wird“, wird Dominik Kupilas, der bei Werder für den Bereich E-Sports verantwortlich ist, auf der Vereinshomepage zitiert.

22 E-Sport-Teams aus der ersten und zweiten Bundesliga werden bis zum 14. März um den Titel in der Virtuellen Bundesliga spielen – Werder zählt zu den Favoriten. Die Bremer haben am 17. Januar die Ehre, den Wettbewerb im sogenannten Featured Match gegen RB Leipzig zu eröffnen. ProSieben Maxx überträgt die Partie live.