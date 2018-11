Werder fliegt nach Südafrika

Werder Bremen wird sein Winter-Trainingslager in Südafrika absolvieren. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird Werder in der kommenden Winterpause vom 3. bis 12. Januar nach Südafrika fliegen, um sich auf die Bundesliga-Rückrunde vorzubereiten. Das bestätigte der Verein am Dienstag.

Sportchef Frank Baumann sagt in einer Klubmitteilung über das im Januar anstehende Trainingslager in Johannesburg: „Wir waren erst vor wenigen Wochen in Johannesburg zu Gast und haben uns vor Ort von den Gegebenheiten überzeugen lassen.“ Auch Florian Kohfeldt zeigt sich zufrieden mit Werders Wahl. „Die Trainingsbedingungen sind gut und auch die klimatischen Voraussetzungen sollen für die Jahreszeit hervorragend und vor allem konstant sein“, sagt der Bremer Coach, der sich keine Sorgen wegen der Reisestrapazen macht: „Es gibt keine Zeitverschiebung, deswegen ist das kein Kriterium.“ Auch die lange Flugzeit sieht Kohfeldt nicht als Problem an, denn „wir fliegen ja bequem“.

Geschäftsführer Klaus Filbry erklärt, warum die Wahl auf Johannesburg fiel: „Die Bundesliga ist in Südafrika sehr populär. Wir wollen mit unserem Besuch dazu beitragen, Werder, aber auch die gesamte Bundesliga noch bekannter zu machen und ein würdiger Botschafter zu sein.“ Werder wolle dort zudem in Kooperation mit der DFL soziale Projekte in Südafrika unterstützen.

Werder ist nicht der erste Bundesligist, den es nach Südafrika zieht. Der VfL Wolfsburg absolvierte 2015 sein Trainingslager in Kapstadt, die TSG Hoffenheim bereitete sich 2014 in Sandton bei Johannesburg vor, der VfB Stuttgart ebenfalls 2014 in Kapstadt.

Werders Winter-Trainingslager der vergangenen sechs Jahre:

2018: Algorfa (Spanien)

2017: Alhaurin el Grande (Spanien)

2016: Belek (Türkei)

2015: Belek (Türkei)

2014: Jerez (Spanien)

2013: Belek (Türkei)