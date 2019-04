„Werder fehlt uns leider im Abstiegsstrudel“

Der ehemaliger Bremer Nils Petersen freut sich über den Aufschwung bei Werder – was für seinen aktuellen Klub, den SC Freiburg, jedoch auch Schattenseiten hat. Das verriet er in seiner „Deichstuben“-Kolumne.

Werders Ex-Stürmer Nils Petersen hat in seiner Kolumne für die „Deichstube“ von der Entwicklung in Bremen geschwärmt. „Ich freue mich riesig darüber, dass Werder mal wieder für Furore sorgt. Dass Fans und Stadt für ihre Geduld in den letzten Jahren belohnt und regelmäßig wieder verwöhnt werden“, schrieb er.

Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) reist sein aktueller Klub SC Freiburg ins Weserstadion, Petersen selbst kann allerdings wegen eines Muskelfaserrisses nicht mitwirken. Dennoch betont er: „Es ist für uns Freiburger das erste Mal seit langem, dass wir mit sehr, sehr großem Respekt die Reise an die Weser antreten.“ Grund seien die Bremer Konstanz und die Tatsache, dass die Mannschaft von Florian Kohfeldt in jedem Spiel ein Tor erziele.

Allerdings habe der Aufschwung Werders für Petersen auch seine Schattenseiten, denn „auf Dauer fehlt uns Freiburgern leider ein weiterer Kontrahent im Abstiegsstrudel“. Er wolle aber betonen, dass ihn das in erster Linie freue. „Ab Samstag, 17.19 Uhr, bin ich nämlich auch wieder Bremer Daumendrücker.“

