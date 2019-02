„Werder erstmals ohne Gegentor“

Nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel machte Werder es im Rückspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1963/1964 besser: Zuhause gab es einen 2:0-Erfolg, den ersten ohne Gegentreffer überhaupt, und das am 18. Spieltag. Der WESER-KURIER berichtete von einem ansehnlichen Fußballspiel, das Werder in der Tabelle auf den fünften Rang klettern ließ.

